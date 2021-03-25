Как изменился Офис президента на четвертый день отмывания: фото до и после

В четверг, 25 марта, продолжается чистка фасада Офиса президента, раскрашенного во время акции протеста.

Значительную часть надписей уже отмыли, пишет "Вечерний Киев".

Фото: "Вечерний Киев"

На 4-й день отмывания исчезло граффити вокруг таблички "Президент Украины". Очистили от надписей участки с левого и правого крыла здания.

Всего на объекте задействованы 5 рабочих.

На кадрах видно, что у здания ОП дежурят правоохранители. Вместо красной ленты поставили металлическое ограждение.

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20 марта на ул. Банковой во время акции "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками. Повреждения здания Офиса президента оценили в 2 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ОП. Общественность возмутила эта сумма, ведь, по подсчетам других, стоимость работ значительно завышена. В сети начали высмеивать цену "большого отмывания". Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах и их стоимости.