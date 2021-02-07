Украинцев удивят на День независимости

Дмитрий Кулеба анонсировал сюрприз к годовщине независимости Украины. Фото: uk.wikipedia.org

В Министерстве иностранных дел готовят сюрприз к 30-й годовщине независимости Украины. На Крещатике и площади Независимости планируется проведение военного парада. Детали мероприятия остаются секретом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

МИД планирует привезти в Украину то из-за границы.

"Сюрприз! Этого никогда не было, и если это получится, то я буду счастлив. Я буду считать, что я не зря был министром именно в год 30-й годовщины. Мы хотим несколько привезти в Украину. Приоткроет немного закулисье. Кое-что, что находится за границей ", - пояснил Дмитрий Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба оценил шансы Украины на безвизовые из США

МИД поручено организовать приглашение к участию в торжествах представителей иностранных государств, дипломатического корпуса, международных организаций, украинской диаспоры.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба осудил действия российских властей по оппозиционера Алексея Навального. Отравление, затем заключение Навального - это новый рекорд произвола российских властей на фоне массовых задержаний мирных протестующих в городах РФ. Россия явно не хочет сама уважать права человека и свободы.