Ветер будет сбивать с ног: киевлян предупредили об опасности

В Киеве ожидается сильный ветер. Фото: pixabay.com

В четверг, 3 июня, в Киеве и области объявили штормовое предупреждение.

Ожидается шквальный ветер, сообщил Укргидрометцентр.

"В ближайший час и до конца суток 3 июня порывы ветра 15-18 м/с - первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

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Во избежание травм в такую ​​погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться из-за сильного порыва ветра.

При падении деревьев или веток, травмировании людей, следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

В центре Киева в результате сильного порыва ветра упало дерево, оборвав провода линии электропередач и повредив несколько припаркованных автомобилей.