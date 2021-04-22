Вечные пробки: столичный мост Метро перекрывают

С 22:00 23 апреля до 5:00 26 апреля на мосту Метро через реку Днепр ограничат движение транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Фото: КК "Киевавтодор"

"На мосту Метро через реку Днепр выполнят текущий ремонт деформационных швов. Работы выполнять в направлении левого берега - низовая сторона моста", - говорится в сообщении.

Ремонт выполнят на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Во время робот движение ограничат частично.

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В воскресенье, 25 апреля, перекроют движение по центральной части Киева. Причина - проведение Евро Марафона. Движение перекроют по маршруту марафона.