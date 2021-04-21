В центре Киева ограничат движение транспорта

В центре Киева перекроют автомобильное движение. Фото: "РБК-Украина"

В воскресенье, 25 апреля, с 8:00 до 15:30 перекроют движение по центральной части Киева. Причина - проведение Евро Марафона.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Об изменениях в работе маршрутов наземного пассажирского транспорта будет сообщено дополнительно", - заверили в КГГА.

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Движение перекроют по маршруту марафона:

- ул. Саксаганского, 2/34 - от Дворца Спорта;

- пл. Победы;

- просп. Победы - от пл. Победы до ул. Академика Янгеля.

Евро Марафон - это международные соревнования, внесены в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий Украины. В условиях противоэпидемических ограничений разрешается проводить без зрителей.