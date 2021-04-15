Показали, как строят мост-волну на столичной Оболони

В Киеве продолжается строительство пешеходного моста с Оболонской набережной в районе гольф-центра на остров Оболонский.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Фото: КГГА

"Конструкция моста будет опираться на 4 опоры, 2 из которых будут расположены в проливе. Ширина пешеходного объекта будет 4 метра. Длина - 164 метра. У моста будет интересный архитектурный вид и он будет подсвечен в вечернее и ночное время", - отметил Кличко.

Он добавил, что мостовой переход будет инклюзивный - маломобильные группы населения смогут передвигаться с комфортом. На прилегающей территории установят видеонаблюдение. На острове Оболонский осуществят благоустройство. Появится там и зона для купания.

"Важно, что пешеходный мост не будет мешать проходу маломерных судов в залив Оболонь. Вмешательство в природный ландшафт будут минимальным", - резюмировал мэр.

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Новый мост в форме волн соединит Оболонскую набережную и остров Оболонский. В результате сформируется туристический маршрут вокруг залива, объединив набережную, парк Наталка и новый пляж на острове. Город сводит его на средства меценатов.