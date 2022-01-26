Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт

В январе в киевском метро на "красной" ветке курсирует поезд с социальной рекламой предупреждения сахарного диабета. Чтобы привлечь внимание киевлян к проблеме – вагоны украсили специальными иллюстрациями. Заходя внутрь – пассажиры попадают в "квартиру" современной украинской семьи, по замыслу креативщиков. Картинки на стенах вагона показывают – какие привычки в семье могут привести к развитию диабета, а какие наоборот берегут здоровье. Поезд стал частью программы "Города одолевают диабет". Городские власти реализуют программу вместе с фарм-компанией. Цель – привлечь внимание киевлян к тому, как образ жизни влияет на здоровье, а также подчеркнуть – диабет "молодел".

Удалось ли авторам проекта достучаться до киевлян и понравилась ли акция пассажирам - выясняла Gazeta.ua.

"Цветной" поезд из пяти вагонов вышел на маршрут после обеда. Без четверти пять впервые за день он прибыл на платформу станции метро "Лесная". Снаружи – украшен бело-зелено-красными силуэтами иностранных городов – Нью-Йорка, Парижа. В окна видно, что внутри – стены оформлены картинками в пастельных тонах.

Вместе с полдесятком киевлян заходим в вагон, раскрашенный в красное. По замыслу авторов проекта - в этом вагоне "живут" опасные сигналы, способствующие развитию заболевания. Сразу напротив входа надпись: "Возраст 45+ - группа риска для диабета". Слева – изображение развалившегося на диване парня слоган: "Мало движения – причина избыточного веса, что может привести к болезни".

Фото: facebook

Слева от входа – на оранжевых сиденьях переговариваются две женщины. На вид, обе несколько старше 45 лет. Одна представляется Тамарой. Интересуюсь у них, обратили ли внимание на "социалку", считают ли ее полезной. Сначала обсуждают вопросы между собой – потом отвечают.

Слева – изображение развалившегося на диване парня

"Рекламы социальной не заметили, но неплохо, будем сейчас читать", - уверяет Тамара.

Ее подруга жалуется, что едва успели попасть в этот разрисованный вагон, и воспринимает идею скептически.

"А какая разница, какие висят объявления? Если я сижу, а оно напротив меня, то обращаю внимание, а если где-то там, – то – нет".

А какая разница, какие объявления висят?

К разговору прислушивается пассажирка в клетчатой ​​маске, представляется Галиной. Говорит – о диабете нужно информировать.

"Мало знаем, только то, что это очень отвратительная болезнь, которая съедает иммунитет".

Из дальней части вагона с любопытством поглядывает мужчина в черной маске. В руках держит папку с документами. Охотно представился, назвался Юрием. "Отрапортовал" коротко: надписи заметил, ничего нового не открыл. Но о диабете знает не по рекламе – есть больные знакомые. А вот о кампании "Город лечит диабет" услышал впервые, хотя не очень верит в такие достижения мегаполисов.

"Я думаю, это замечательно, я поддерживаю такое, - улыбается Анна, девушка лет 18 в ярком пальто и с голубыми наушниками. – Полезно напоминать, что нужно следить за своим здоровьем ежедневно. Я увлекаюсь нутрициологией (наука о питании – Gazeta). ua), читаю кое-что".

Мужчина в черной куртке несколько раз перечитывает название кампании против диабета, пытается понять смысл. Представляется Владимиром. Говорит, что не понимает, что к чему.

"Город лечит диабет". А как именно лечит?



"Я в этом не вижу смысла - "город лечит диабет". А как именно лечит? Чего вдруг город? Наоборот подальше от мегаполисов более здоровые люди живут, будто. Логики даже в этом нет", - говорит. Гуглить, чтобы узнать подробности – не собирается, на сайт программы заходить не видит смысла. Социальную рекламу о диабете считает для себя неполезной. "У меня хронический панкреатит, я своими интересуюсь болезнями, а другими – не нужно".

Вспоминает: приятели болели сахарным диабетом, один даже умер. Говорит, что о недуге захотят узнать те, кому поставили диагноз.

"Друг на инсулине лет десять "сидит". Ему будет интересно. Другим – может и нужно на будущее, вон бабушкам, например", – кивает на пожилую женщину в вязаной розовой шапке.

Полезно было бы написать не сайт, а контактный номер для владельцев "кнопочных" телефонов

Резюмирует – полезно было бы написать на стенах поезда не только сайт, но и номер для владельцев "кнопочных" телефонов.

Поезд отъезжает от станции Днепр и ныряет под землю. На Арсенальную заходит около десяти человек. Среди них – полицейская Ольга. Устало говорит - едет с работы. Считает, что в метро лучше предупреждать о других проблемах.

"Здесь кражи процветают, реклама отвлекает".

Поезд доезжает до Академгородка и забирает новых "потенциальных зрителей" рекламы. Однако, по наблюдениям, пассажиры, которые заходят в вагон - едут с работы, выглядят уставшими и на картинки не смотрят.

Здесь кражи процветают, реклама отвлекает

Русый парень со смартфоном в руке поднимает глаза на иллюстрацию в зеленых тонах – так обозначили "хорошие привычки", которые не дают развиваться болезням. На картинке - женщина с ребенком на пикнике. Подпись: "Заведите хорошую привычку – питайтесь правильно и ешьте 500 грамм овощей в сутки".

Пассажир определенное время удивленно смотрит – потом начинает набирать что-то в телефоне. Говорит – гуглит следующие станции – якобы, изображения нацепили там, где раньше была карта.

Громкоговоритель объявляет Лесную – на выходе ловим машиниста. Интересно, что он думает об инициативе с цветным поездом.

"Я смотрю только за своей работой", - разворачивается и уходит.

Кто создал социальную рекламу

Киевскую кампанию "Города одолевают диабет", в которую входит и это разноцветный поезд, организовали совместно департамент здравоохранения КГГА и датская фармацевтическая компания. Если верить сайту, последняя специализируется на инновационных лекарствах от хронических заболеваний, среди них – диабет, производят инсулин.

С 2014 года фармацевтическая компания проводит схожие акции в разных городах мира. Цель – рассказать, какие социальные и культурные факторы могут создать риски для развития диабета 2-го типа среди горожан.

"При создании дизайна вагона мы вдохновлялись реальной жизнью: в нашем окружении есть люди, которые соблюдают здоровый образ жизни. Однако есть люди, имеющие нездоровые привычки – чаще всего потому, что не знают и не осознают влияния своего образа жизни на диабет и ожирение" , - отметили в украинском филиале компании.

Люди не осознают влияния своего образа жизни на диабет и ожирение



Кроме социальной рекламы – организуют встречи с медиками, помогают пациентским объединениям. В Киеве планируют весной 2022 года обустроить мобильные станции здоровья, где будут бесплатно диагностировать на недуг.

Во сколько обошелся дизайн квартиры-вагона в киевском метро – нам не рассказали. Но на трехлетнюю перспективу программы "Город лечит диабет" обещали выделить 10 млн грн.

"Лечение сахарного диабета в Украине входит в пакет гарантированных медицинских услуг, то есть лекарственные средства - инсулины и таблетированные сахароснижающие препараты - бесплатные для пациентов или предоставляются с незначительной доплатой", - отметили в компании.

Что еще делали такого плана

Поезд с квартирками привычек – это киевское ноу-хау, говорят в КГГА. В Белграде (Сербия) в прошлом году брендировали автобус, в Милане – привлекали учеников в школах для создания выставки картин о здоровых привычках и питании, в Лестере (Великобритания) - о любимых спортивных клубах.

Что думают о кампании люди, больные диабетом

По пути от Лесной до Академгородка нам не встретился ни один человек с сахарным диабетом. Но люди, живущие с больными, поделились своим мнением о кампании.

"Вообще общество мало информировано о сахарном диабете, поэтому я думаю, что такие поезда привлекают внимание к этой болезни и дают понять диабетикам, что они не сами. Что об этом стоит говорить, этого не стоит стесняться. Это эффективно, ведь в метро ежедневно ездят миллионы людей", - говорит Марианна, мама которой больна диабетом.

Отрицает пафосные речи корпораций и чиновников о доступности лекарства: мол, получить бесплатный инсулин не так просто.

"Меня раздражает, что чтобы получить бесплатный инсулин, мама должна сдавать анализы каждый раз и чтобы там были идеально низкие показатели. По секрету, таких показателей нет ни у кого. Поэтому инсулин приходится покупать за свои деньги".

Мама Марианны считает: людям нужно говорить о последствиях малоподвижного образа жизни и неправильного питания. Удивляется словам о том, что кто-то работает на благо диабетиков, кому-то возмещают цену лекарства и существует даже перечень препаратов.

Цифры заболеваемости в Украине

84 тысячи киевлян болеет диабетом (КГГА), почти 16,5 тысяч – инсулинозависимые. В Украине живут 1,2 млн диабетиков с подтвержденным диагнозом. По мировой статистике, две трети диабетиков – горожане.

По свидетельствам врачей компании IQVIA (2021 год) болезнь помолодела до детского возраста, не говоря о 20-30-летних, получающих приписку "диабет" в медкарте уже вдвое чаще.

11 августа 2021 года обновили реестр лекарственных средств, подлежащих возмещению государством стоимости по программе "Доступные лекарства". В него вошли 292 препарата, в том числе 16 – для лечения бронхиальной астмы. Их можно получить по электронному рецепту. Его выдает семейный врач или терапевт, с которым была подписана декларация. Он определяет, сколько упаковок в месяц может получить больной. После оформления рецепта пациент получает уведомление на телефон с номером и кодом подтверждения. Их показывает в аптеке, участвующей в программе "Доступные лекарства". Список таких есть на сайте Национальной службы здоровья Украины, или это можно узнать у своего терапевта. Фармацевт выдает пациенту бесплатное лекарство. Если нужного препарата нет, можно подождать или выбрать другую аптеку.