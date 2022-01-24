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среда, 26 января 2022 06:30

Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда

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Проезд в столичном коммунальном транспорте не будет дорожать до конца отопительного сезона. Такое обещание озвучил мэр Киева Виталий Кличко. Сначала столичные власти хотели повысить цены на проезд в Киеве уже с января 2022-го.

Обычно отопительный сезон в столице длится до середины апреля. Итак, до пересмотра тарифов еще есть время и можно успеть оформить Карту киевлянина без очередей и спешки.

Сэкономить на проезде можно с помощью "Муниципальной "Карты киевлянина".

Кто может ею воспользоваться, где и как получить, какие дополнительные льготы дает карточка, разбиралась журналистка Gazeta.ua.

КТО МОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Жители Киева, граждане, официально работающие в столице, внутренне перемещенные лица, учащиеся, студенты колледжей и высших учебных заведений.

КАК ПОЛУЧИТЬ

Можно заказать карту на сайте Ощадбанка.

С главной страницы переходим в меню "Картки". Там в разделе "Особисті" вторая позиция "Картка киянина". Нажимаем Замовити и оставляем имя и номер телефона. Галочкой соглашаемся с условиями онлайн-заявки и обработки персональных данных и отправляем заявку.

С этого момента придется ждать звонка из колл-центра финучреждения. По отзывам знакомых, обычно проходит от суток до недели. Мне позвонили через 5 дней и спросили, в каком отделении удобно оформить карту. Выбираю поближайшее к дому и 11 часов утра.

Если не хотите ждать звонка из Ощада, звоните на их "горячую" линию 0 800 210 800 и записывайтесь на прием к специалисту в желаемое отделение.

Клиентов без предварительной записи не принимают.

В районных управлениях труда и социальной защиты населения карточку киевлянина не оформляют.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

– паспорт гражданина Украины (или заменяющий его документ);

– идентификационный код;

– или ID-карта и справка о регистрации места жительства к ней;

– фотография 3х4 см

Не киевляне подают еще справку с работы или учебного заведения, или справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

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С ID-картой и фото прихожу в отделение. Двое в очереди к двум специалистам. Но от назначенного времени задержка – 10 мин. Специалист делает копии моих документов и заполняет форму. По ходу процесса выясняется, что карты мне не видать. Оказывается, что мои нынешние паспортные данные не совпадают с имеющимися в базе Ощада. Лет 10 назад я получала выплаты на ребенка, а данные придется обновить самостоятельно в управлении соцзащиты. Если их базы не синхронизированы – карту киевлянина для меня не выпустят.

Благодаря карантинным ограничениям отправить фотокопии новых документов теперь можно по электронной почте. Но позвонить по телефону в районное управление соцзащиты стоит отдельно, чтобы убедиться, что почту они прочитали и данные обновили.

Наконец-то формальности преодолены — жду СМС.

Автор: скріншот
  Сообщение об уплате комиссии за обслуживание карты киевлянина пришло раньше самой карты
Сообщение об уплате комиссии за обслуживание карты киевлянина пришло раньше самой карты

Сообщение о том, что карта доставлена в отделение, получаю спустя почти три недели в "Вайбере". Причем в 8 утра приходит просьба оплатить 120 грн комиссии за годовое обслуживание карты, а в 16 – сообщение, что она уже в отделении.

Забрать карту можно без предварительной записи. Ее выдают в кассе, там же оплачиваю 120 грн комиссии.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ДАЕТ КАРТА

Потенциальную экономию 40% от стоимости проезда в городском транспорте. Ведь одноразовая поездка будет стоить в случае пересмотра тарифов 20 грн, а с картой киевлянина – 12 грн.

Также с ней действует скидка на "социальный" хлеб в сети "Киевхлеб" и на 210 наименований лекарств отечественного производства в аптеках КП "Фармация". В муниципальных зоопарке, театрах и музеях, где установлены специальные цены или определены дни бесплатного посещения для держателей карты. Также при оплате за коммунальные услуги через личный кабинет КП "Главный информационно-вычислительный центр" или Центр коммунального сервиса не берут комиссию за оплату.

В сухом остатке, оформление занимает около месяца и стоит 120 грн, если нет льгот из городского бюджета. Если держите зарплатную карту в Ощадбанке, выпуск карты киевлянина также бесплатный. Срок ее действия – 5 лет. За перевыпуск при потере или повреждении придется оплатить 40 грн.

Действие карты киевлянина прекращается в случаях: ее потери, механического повреждение, окончание срока действия, изменение персональных данных держателя, по желанию владельца или его смерти.

Экономически обоснованный тариф в наземном транспорте составляет 22,30 грн. В метро – 22 грн, говорит столичная власть.

Стоимость проезда в наземном общественном транспорте и метро повышалась в июле 2018 года до 8 грн. До этого проезд в трамваях, троллейбусах и коммунальных автобусах стоил 4 грн, в метрополитене – 5 грн.

Автор: Ольга Васильченко
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