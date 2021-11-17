Проездной в Киеве будет дороже, чем в Варшаве и Праге

Месячный проездной будет стоить дороже, чем в Варшаве и Праге. Фото: Pexels

Проезд в Киеве будет стоить дороже, чем в других столицах Европы.

Об этом написал транспортный эксперт Иван Черныш в Facebook.

"2990 грн за месячный проездной билет и 250 грн за суточный. Именно столько с 1 января 2022 года городские власти предлагают платить за общественный транспорт горожанам", - написал Черныш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Проехать в метро или килограмм говядины купить?" - сети смеются над подорожанием транспорта в Киеве

В Праге такой месячный проездной стоит 650 грн, в Варшаве - 710 грн, в Вене - 1530 грн, в Брюсселе - 1650 грн, в Женеве - 2000 грн и в Париже - 2255 грн.

Стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте в Киеве вырастет до 20 грн. Одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 грн при наличии разового билета.