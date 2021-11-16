Киев поднимает стоимость проезда до 20 грн

Стоимость проезда вырастет с января. Фото: @kyivmetro

Стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте в Киеве вырастет до 20 грн.

Об этом во вторник заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе обойдется в 20 грн в случае приобретения разового билета.

В случае оплаты с использованием многофункциональной электронной карты "Карточка киевлянина" стоимость составит 12 грн.

Цены поднимутся с 1 января 2022 года.

Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость будет составлять от 15 до 20 грн: 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн – при 1-9 поездках.

Также оставляют возможность купить месячные проездные билеты со скидками. Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного. Также оставляют в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 час, 48 и 72.

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"Нынешняя цена в коммунальном транспорте давно не соответствует экономически обоснованному тарифу", - сказал Паворозник.

По расчетам Киевпасстранса, экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 грн. А тариф в метро соответственно – 22 грн.

Город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения, заявили в КГГА.

"В настоящее время киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам", - сообщил Паворозник.

Стоимость проезда в наземном общественном транспорте и метро повышали в июле 2018 года до 8 грн. До этого проезд в трамваях, троллейбусах и коммунальных автобусах стоил 4 грн, в метрополитене – 5 грн.