Киев поднимает стоимость проезда до 20 грн

 
Ексклюзивы
1/5
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 612
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Просмотров: 198
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Просмотров: 621
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1413
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1935
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1953
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 6930
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1962
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
3 Просмотров: 3285
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
6
3
4
5
15
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Под Киевом вспыхнул масштабный пожар
Под Киевом вспыхнул масштабный пожар
Арестовали остров и причалы, присвоенные окружением экс-начальника полиции Киева - СМИ
Арестовали остров и причалы, присвоенные окружением экс-начальника полиции Киева - СМИ
Шубохранилище и комната для скатертей: журналисты показали план дворца Медведчука
Шубохранилище и комната для скатертей: журналисты показали план дворца Медведчука
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят &quot;террористов&quot;: эксклюзивные фото
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
Видео
Все видео
Мужчину расстреляли на выходе из суда
Мужчину расстреляли на выходе из суда
В Киеве произошло массовое ДТП с участием девяти авто
В Киеве произошло массовое ДТП с участием девяти авто
В Киеве посреди Днепра огонь уничтожает кафе
В Киеве посреди Днепра огонь уничтожает кафе
Дым виден за километры: в столичном парке масштабный пожар
Дым виден за километры: в столичном парке масштабный пожар
Неизвестные в трусах стреляли из фейерверков на проезжей части в центре Киева
Неизвестные в трусах стреляли из фейерверков на проезжей части в центре Киева
Интервью
1/5
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
Просмотров: 1611
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 963
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 900
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 7992
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2313
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 ноября 2021
Просмотров: 9
Інші діти
Друг дитинства з 1990-го дивиться фінальні частини Кубка світу з футболу. Головний його інтерес – протистояння Європи та Південної Америки. До ...
вторник, 16 ноября 2021 16:43

Киев поднимает стоимость проезда до 20 грн

  Комментировать
Киев поднимает стоимость проезда до 20 грн
Стоимость проезда вырастет с января. Фото: @kyivmetro

Стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте в Киеве вырастет до 20 грн.

Об этом во вторник заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе обойдется в 20 грн в случае приобретения разового билета.

В случае оплаты с использованием многофункциональной электронной карты "Карточка киевлянина" стоимость составит 12 грн.

Цены поднимутся с 1 января 2022 года.

Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость будет составлять от 15 до 20 грн: 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн – при 1-9 поездках.

Также оставляют возможность купить месячные проездные билеты со скидками. Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного. Также оставляют в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 час, 48 и 72.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Валюта стремительно подорожала

"Нынешняя цена в коммунальном транспорте давно не соответствует экономически обоснованному тарифу", - сказал Паворозник.

По расчетам Киевпасстранса, экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 грн. А тариф в метро соответственно – 22 грн.

Город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения, заявили в КГГА.

"В настоящее время киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам", - сообщил Паворозник.

Стоимость проезда в наземном общественном транспорте и метро повышали в июле 2018 года до 8 грн. До этого проезд в трамваях, троллейбусах и коммунальных автобусах стоил 4 грн, в метрополитене – 5 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киев поднимает стоимость проезда до 20 грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
ноября

От бомб город спас туман

Украина не смогла удержать победу над Боснией и Герцоговиной

Самое читаемое
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
17
 1 Просмотров: 28702
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
 Просмотров: 17947
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
 Просмотров: 13285
Антиукраинский телеканал Мураева &quot;тепло&quot; встретили в Кропивницком
Антиукраинский телеканал Мураева "тепло" встретили в Кропивницком
 5 Просмотров: 9468
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет Просмотров: 8838
Новости Киева
Мужчину расстреляли на выходе из суда
Мужчину расстреляли на выходе из суда
 Просмотров: 882
Ведет к авторитаризму, - Белоцерковец о намерении "Слуг" поспешно рассмотреть законопроект о столице в четверг
Ведет к авторитаризму, - Белоцерковец о намерении "Слуг" поспешно рассмотреть законопроект о столице в четверг Просмотров: 108
Без шляпы, но с волшебным символом - чем удивит главная елка Украины в этом году
Без шляпы, но с волшебным символом - чем удивит главная елка Украины в этом году Просмотров: 324
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
6
 Просмотров: 198
В центре Киева горел ресторан. Фото
В центре Киева горел ресторан. Фото Просмотров: 297
Больше всего комментируют
6
Разумкову уже не нравится сериал "Слуга народа"
5
Антиукраинский телеканал Мураева "тепло" встретили в Кропивницком
5
В партии Зеленского думают снизить избирательный возраст
5
ВСК: В гибели под Иловайском виновата предыдущая власть
4
У партии Зеленского появился новый председатель
Голосов: 7009
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть