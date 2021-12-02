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четверг, 02 декабря 2021 09:30

Оплатить проезд в общественном транспорте Киева можно будет по-новому

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Оплатить проезд в общественном транспорте Киева можно будет по-новому
В Киеве запустят систему оплаты банковской картой в наземном транспорте. Фото: пресс-служба Киевпасстранса

В Киеве в начале 2022 года оплатить проезд в общественном транспорте можно будет банковской картой.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации города и заместитель председателя КГГА Петр Оленич, пишет Mind.ua.

"В первом квартале 2022 года мы планируем запустить систему оплаты банковской картой в наземном транспорте. Сейчас дорабатываем функционал, чтобы была возможность даже без разблокировки смартфона оплатить проезд", – отметил Оленич.

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Добавил, что банковская карта валидируется в течение 3-4 с, транспортная – 0,3 с.

"При большом пассажиропотоке эти 3,7 секунды задержки критичны: может мгновенно собраться очередь", – объяснил чиновник.

16 ноября стало известно, что стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте в Киеве возрастет до 20 грн. Одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 грн при наличии разового билета.

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Дата
02
декабря

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