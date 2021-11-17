Как получить карту киевлянина: опубликовали инструкцию

Карточку можно оформить в Ощадбанке. Фото: "Укринформ"

С 1 января 2022 года проезд в столичном коммунальном транспорте для владельцев Карти киянина будет стоить 12 грн.

Карту киянина могут получить те, кто зарегистрирован в Киеве, имеет право на льготы согласно актам КГГА, внутренне перемещенные лица и люди, работающие или обучающиеся в Киеве, передаёт НВ.

Карту киянина можно оформить в отделении Ощадбанка. Необходимо взять паспорт, идентификационный номер. Киевляне-льготники должны принести документ, подтверждающий этот статус. Если Вы работаете в Киеве, нужно принести справку о трудоустройстве. Если в паспорте нет вклеенных фото, нужно принести цветную фотографию 3x4.

В Донецкую и Луганскую области карту доставляют до 30 дней, а в другие области и в Киев – до 14 дней. Карточку можно получить в отделении банка.

Оформление Карти киянина бесплатное. Для льготных категорий обслуживание карты бесплатное. С других будут взимать 120 грн в год. Первая оплата производится через год после пользования.

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Люди, которые не могут получить карточку лично в отделении банка, могут попросить оформить на свое имя уполномоченного представителя, имеющего право совершать юридические действия от вас.

Стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте в Киеве вырастет до 20 грн. Одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 грн при наличии разового билета.