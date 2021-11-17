Как получить карту киевлянина: опубликовали инструкцию

 
Ексклюзивы
1/5
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 2304
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 792
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 1053
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 909
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Просмотров: 216
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Просмотров: 639
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1431
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1980
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1989
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 7038
Фото
Все фото
6
4
3
9
6
&quot;Проехать в метро или килограмм говядины купить?&quot; - сети смеются над подорожанием транспорта в Киеве
"Проехать в метро или килограмм говядины купить?" - сети смеются над подорожанием транспорта в Киеве
Обладатель &quot;Оскаров&quot; снимал фильм в Киеве и зашел в пиццерию ветеранов
Обладатель "Оскаров" снимал фильм в Киеве и зашел в пиццерию ветеранов
Задержан подозреваемый в расстреле мужчины возле суда
Задержан подозреваемый в расстреле мужчины возле суда
&quot;Не про**ите город&quot;: в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Видео
Все видео
Мужчину расстреляли на выходе из суда
Мужчину расстреляли на выходе из суда
В Киеве произошло массовое ДТП с участием девяти авто
В Киеве произошло массовое ДТП с участием девяти авто
В Киеве посреди Днепра огонь уничтожает кафе
В Киеве посреди Днепра огонь уничтожает кафе
Дым виден за километры: в столичном парке масштабный пожар
Дым виден за километры: в столичном парке масштабный пожар
Неизвестные в трусах стреляли из фейерверков на проезжей части в центре Киева
Неизвестные в трусах стреляли из фейерверков на проезжей части в центре Киева
Интервью
1/5
"Россия – главная угроза безопасности Европы" – историк Юрий Фельштинский
"Россия – главная угроза безопасности Европы" – историк Юрий Фельштинский
Просмотров: 243
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
1 Просмотров: 2079
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1008
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 927
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 8208
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 ноября 2021
Просмотров: 225
Інші діти
Друг дитинства з 1990-го дивиться фінальні частини Кубка світу з футболу. Головний його інтерес – протистояння Європи та Південної Америки. До ...
среда, 17 ноября 2021 11:44

Как получить карту киевлянина: опубликовали инструкцию

1 Комментировать
Как получить карту киевлянина: опубликовали инструкцию
Карточку можно оформить в Ощадбанке. Фото: "Укринформ"

С 1 января 2022 года проезд в столичном коммунальном транспорте для владельцев Карти киянина будет стоить 12 грн.

Карту киянина могут получить те, кто зарегистрирован в Киеве, имеет право на льготы согласно актам КГГА, внутренне перемещенные лица и люди, работающие или обучающиеся в Киеве, передаёт НВ.

Карту киянина можно оформить в отделении Ощадбанка. Необходимо взять паспорт, идентификационный номер. Киевляне-льготники должны принести документ, подтверждающий этот статус. Если Вы работаете в Киеве, нужно принести справку о трудоустройстве. Если в паспорте нет вклеенных фото, нужно принести цветную фотографию 3x4.

В Донецкую и Луганскую области карту доставляют до 30 дней, а в другие области и в Киев – до 14 дней. Карточку можно получить в отделении банка.

Оформление Карти киянина бесплатное. Для льготных категорий обслуживание карты бесплатное. С других будут взимать 120 грн в год. Первая оплата производится через год после пользования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Проехать в метро или килограмм говядины купить?" - сети смеются над подорожанием транспорта в Киеве

Люди, которые не могут получить карточку лично в отделении банка, могут попросить оформить на свое имя уполномоченного представителя, имеющего право совершать юридические действия от вас.

Стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте в Киеве вырастет до 20 грн. Одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 грн при наличии разового билета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как получить карту киевлянина: опубликовали инструкцию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
ноября

После избиения студентов началась Бархатная революция

Самое читаемое
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
 Просмотров: 64218
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
21
 2 Просмотров: 34795
&quot;Не помогли ни капуста, ни спорт&quot; - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
"Не помогли ни капуста, ни спорт" - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
 Просмотров: 8271
Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы
Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы
11
 Просмотров: 7272
Эксперт назвал подразделение российских войск, которое является самой большой угрозой для Украины
Эксперт назвал подразделение российских войск, которое является самой большой угрозой для Украины Просмотров: 7056
Новости Киева
В Киеве ученики вернутся в школы
В Киеве ученики вернутся в школы Просмотров: 90
Назвали области, где больше всего антивакцинаторов
Назвали области, где больше всего антивакцинаторов Просмотров: 594
"Проехать в метро или килограмм говядины купить?" - сети смеются над подорожанием транспорта в Киеве
"Проехать в метро или килограмм говядины купить?" - сети смеются над подорожанием транспорта в Киеве
6
 Просмотров: 1710
Обладатель "Оскаров" снимал фильм в Киеве и зашел в пиццерию ветеранов
Обладатель "Оскаров" снимал фильм в Киеве и зашел в пиццерию ветеранов
4
 Просмотров: 1386
Задержан подозреваемый в расстреле мужчины возле суда
Задержан подозреваемый в расстреле мужчины возле суда
3
 Просмотров: 711
Больше всего комментируют
10
ВСК: В гибели под Иловайском виновата предыдущая власть
4
У партии Зеленского появился новый председатель
3
Львовский студент-русофил "поет дифирамбы" СССР и называет патриотов "животными"
2
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
2
Киев поднимает стоимость проезда до 20 грн
Голосов: 7010
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть