Владельцы Карточки киевлянина получили новые скидки: где и на что

 
Ексклюзивы
1/5
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 252
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси - эксперт
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси - эксперт
Просмотров: 288
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
Просмотров: 1755
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 1215
Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина
Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина
1 Просмотров: 315
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 297
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 126
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1278
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Просмотров: 333
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Просмотров: 630
Фото
Все фото
16
4
3
4
5
Показали, как выглядят улицы Киева после зачистки МАФ-нашествия
Показали, как выглядят улицы Киева после зачистки МАФ-нашествия
Незаметные &quot;пассажиры&quot;: ученые рассказали о бактериях киевского метро
Незаметные "пассажиры": ученые рассказали о бактериях киевского метро
При загадочных обстоятельствах исчез 21-летний военный
При загадочных обстоятельствах исчез 21-летний военный
Мужчина расправился с односельчанами из-за лая собаки
Мужчина расправился с односельчанами из-за лая собаки
Мужчина облил бензином жену и поджег
Мужчина облил бензином жену и поджег
Видео
Все видео
Неизвестные в масках похитили бизнесмена: момент попал на видео
Неизвестные в масках похитили бизнесмена: момент попал на видео
Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп
Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп
Чиновник "наплевал" на ПДД, потом попросил КГГА заступиться за него
Чиновник "наплевал" на ПДД, потом попросил КГГА заступиться за него
В ДТП сошлись два автобуса, есть пострадавшие
В ДТП сошлись два автобуса, есть пострадавшие
На Печерске владелец Lexus всадила нож в водителя эвакуатора
На Печерске владелец Lexus всадила нож в водителя эвакуатора
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 207
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 297
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 126
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1278
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 549
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
09 июня 2021
Просмотров: 432
Історії Слабошпицького
Так було з Нестайком. Я не говорила з ним роками, а тут чомусь подзвонила. Наступного дня його не стало. А це придумала зробити проєкт із ...
четверг, 10 июня 2021 13:28

Владельцы Карточки киевлянина получили новые скидки: где и на что

  Комментировать

Владельцы Карточки киевлянина получат скидку на приобретение книг и напитков.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора КП "Городской магазин" Аман Маломов.

Автор: КГГА
  С Карточкой киевлянина действует скидка в книжном магазине столицы "Сияние книга" - 20%. В кофейне "Сяйво кави" - 10% на напитки
С Карточкой киевлянина действует скидка в книжном магазине столицы "Сияние книга" - 20%. В кофейне "Сяйво кави" - 10% на напитки

Приобрести книги с 20% скидкой можно в единственном в городе муниципальном книжном магазине "Сяйво книги" на ул. Большой Васильковской, 6.

"Хотим, чтобы больше киевлян приобщались к чтению, приходили на наши встречи с писателями, журналистами, художниками, поддерживали гривной авторов украинских книг. Именно поэтому с мая ввели скидки для владельцев Карточки киевлянина скидки. Чтобы все киевляне, особенно старшего возраста, могли приобрести книгу, которая пришлась по душе, и получили удовольствие от чтения", - рассказал Маломов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Книжный арсенал" объявил программу

Скидка в 10% действует на напитки в кофейне "Сяйво кави".

"Можно полистать страницы любимой книги перед покупкой и насладиться чашечкой кофе. Ассортимент магазина еженедельно пополняется новинками украинских и иностранных издательств, поэтому каждый найдет книгу на свой вкус", - резюмировал Маломов.

Первою муниципальную кофейню "Сяйво кави" открыли 7 декабря 2020-го на ул. Большой Васильковской, 6. Там предлагают кофе, десерты и блюда - сэндвичи, хот-доги и салаты. Меню бюджетное. Особенностью кафе есть точка буккроссинга - каждый желающий сможет взять из специального стеллажа бесплатно любую книгу и оставить что-то из собственной библиотеки. Работает заведение с 07:30 до 21:30.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Владельцы Карточки киевлянина получили новые скидки: где и на что». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

В зоопарке разрешили издевательства над животными

Замучили украинского поэта

Собрал 5 тыс. народных песен: родился этнограф

Шкляр отмечает юбилей

В Москве открыли памятник Шевченку

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 8379
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 5553
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
7
 Просмотров: 4194
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 3474
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 3294
Новости Киева
Неизвестные в масках похитили бизнесмена: момент попал на видео
Неизвестные в масках похитили бизнесмена: момент попал на видео
 Просмотров: 279
Легковушка врезался в маршрутку с пассажирами, есть пострадавшие
Легковушка врезался в маршрутку с пассажирами, есть пострадавшие Просмотров: 108
Украли знаменитую скамью на КПИ
Украли знаменитую скамью на КПИ Просмотров: 333
Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп
Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп
 Просмотров: 270
Показали, как выглядят улицы Киева после зачистки МАФ-нашествия
Показали, как выглядят улицы Киева после зачистки МАФ-нашествия
16
 Просмотров: 2034
Больше всего комментируют
13
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
11
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
4
СБУ обыскала "Партию Шария"
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
2
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
Голосов: 6803
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть