Владельцы Карточки киевлянина получили новые скидки: где и на что

Владельцы Карточки киевлянина получат скидку на приобретение книг и напитков.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора КП "Городской магазин" Аман Маломов.

Автор: КГГА С Карточкой киевлянина действует скидка в книжном магазине столицы "Сияние книга" - 20%. В кофейне "Сяйво кави" - 10% на напитки

Приобрести книги с 20% скидкой можно в единственном в городе муниципальном книжном магазине "Сяйво книги" на ул. Большой Васильковской, 6.

"Хотим, чтобы больше киевлян приобщались к чтению, приходили на наши встречи с писателями, журналистами, художниками, поддерживали гривной авторов украинских книг. Именно поэтому с мая ввели скидки для владельцев Карточки киевлянина скидки. Чтобы все киевляне, особенно старшего возраста, могли приобрести книгу, которая пришлась по душе, и получили удовольствие от чтения", - рассказал Маломов.

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Скидка в 10% действует на напитки в кофейне "Сяйво кави".

"Можно полистать страницы любимой книги перед покупкой и насладиться чашечкой кофе. Ассортимент магазина еженедельно пополняется новинками украинских и иностранных издательств, поэтому каждый найдет книгу на свой вкус", - резюмировал Маломов.

Первою муниципальную кофейню "Сяйво кави" открыли 7 декабря 2020-го на ул. Большой Васильковской, 6. Там предлагают кофе, десерты и блюда - сэндвичи, хот-доги и салаты. Меню бюджетное. Особенностью кафе есть точка буккроссинга - каждый желающий сможет взять из специального стеллажа бесплатно любую книгу и оставить что-то из собственной библиотеки. Работает заведение с 07:30 до 21:30.