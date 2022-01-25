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вторник, 25 января 2022 12:16

"Не дал СНБО застроить сквер", - Кличко объяснил, почему его первому заместителю вручено подозрение

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Первому заместителю Виталия Кличко Николаю Поворознику вручено подозрение по делу, касающемуся бывшего земельного участка СНБО. Об этом мэр Киева, лидер "УДАРа" Виталий Кличко написал в своем телеграмм-канале.

"Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику только что вручили подозрение по делу лишения земельного участка аппарата СНБО. В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец". Город привел заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И устроил там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичную власть", — написал Кличко.

Он рассказал, что спорный участок был передан аппарату СНБО в постоянное использование еще в 2009 году. Там планировалось построить многоквартирные жилые дома с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

"Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка", — пояснил Кличко.

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Дата
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