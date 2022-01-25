"Не дал СНБО застроить сквер", - Кличко объяснил, почему его первому заместителю вручено подозрение

Первому заместителю Виталия Кличко Николаю Поворознику вручено подозрение по делу, касающемуся бывшего земельного участка СНБО. Об этом мэр Киева, лидер "УДАРа" Виталий Кличко написал в своем телеграмм-канале.

"Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику только что вручили подозрение по делу лишения земельного участка аппарата СНБО. В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец". Город привел заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И устроил там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичную власть", — написал Кличко.

Он рассказал, что спорный участок был передан аппарату СНБО в постоянное использование еще в 2009 году. Там планировалось построить многоквартирные жилые дома с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

"Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка", — пояснил Кличко.