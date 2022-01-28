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пятница, 28 января 2022 13:19

Дуэт Mash & Kornel показал вайбовую историю влюбленных в новом клипе

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Дуэт Mash &amp; Kornel показал вайбовую историю влюбленных в новом клипе
Mash&Kornel представили клип на песню PLG. Фото: предоставлено пиар-агентом артистов

Артисты Mash & Kornel выпустили клип на трек PLG, являющийся вайбовой историей о каждом из нас – тех, кого можем встретить в метро или за чашкой кофе. Главным месседжем песни есть ее слова "Мы поверили в любовь".

"Наша песня о вере в будущее, вновь зародившаяся в сердце. Эта песня, как глоток свежего воздуха, несущая в себе эту веру, благодаря чему столкновение со всеми проблемами – это ничто. Не забывайте следовать за своим призванием, за своим человеком, за своей вере, даже если все вокруг говорят о противоположном", - поделился Kornel.

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Песня рассказывает истории мужчины и женщины. Они разные, но несут в себе одинаковые ценности и желания.

"Сама песня была написана не в легкое для нас время, поэтому в звучании вокала можно услышать ту "неидеальность", которая и вызовет у слушателя муравьи. То самое первое, откровенное звучание не могло переплюнуть "чисто" записанные демо-версии", - отметила Mash.

Певица Наташа Гоголь, являвшаяся участницей вокального шоу "Голос країни", выпустила клип на песню "Начинаю привыкать". Срежиссировал видео Сергей Ткаченко.

Исполнительница часто видит вещие сны, из которых получает новые идеи для музыкального творчества. Она всегда держит под подушкой блокнот с ручкой.

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