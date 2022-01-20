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четверг, 20 января 2022 19:40

Музыканты "Тартака" заявили о прекращении существования группы

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Участники музыкального коллектива "Тартак" объявили о завершении работы в составе группы.

Об этом музыканты сообщили 20 января в Instagram.

"Мы, музыканты "Тартака", сегодня официально завершаем свою работу в составе группы. Спасибо всем, кто поддерживал наши попытки удержать на ходу эту легендарную машину, но слишком много препятствий мы встретили на пути", - говорится в сообщении.

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Автор: instagram.com/tartak_ua
  Легендарная украинская группа "Тартак" прекратила свое существование
Легендарная украинская группа "Тартак" прекратила свое существование

В то же время артисты анонсировали выход нового проекта, который пообещали презентовать в скором времени.

Группу "Тартак" основали в Луцке в 1996 году Александр Положинський и Василий Зинкевич-младший. Группа стала победителем "Червоной руты-1997". За последующие годы существования вышло 10 альбомов и около 50 видеоклипов.

В составе "Тартака" выступали разные музыканты. В феврале 2020-го группу покинул фронтмен Положинский. Два последних года "Тартак" выступал в составе: Сергей Строян, Антон Егоров, Ярослав Вильчик и Денис Левченко.

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Дата
20
января

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