Парней не хватало, от девушек краснею до сих пор - Анжелика Рудницкая вспоминает украинскую музыку 1990-х

В 90-е Ирина Билык подражала Мадонне и другим мировым звездам, – говорит телеведущая и певица Анжелика Рудницкая. Фото: depo.ua

"Украинская музыка 1990-х - это прежде всего фестиваль" Червона рута ", хит-парады "12-2" на радио "Промінь" и телевизионная "Територія А", - говорит телеведущая, певица, художница, общественная активистка Анжелика Рудницкая. К 30-летию Независимости Украины вспоминаем выдающиеся альбомы каждого десятилетия. Начинаем с 1990-х.

Руся, "Попелюшка", 1992 год

Все с нетерпением ждали каждый новый трек Ирины Осауленко или просто Руси. В начале 1990-х она - настоящая королева дискотек. Не было ни одной телепрограммы или радиоэфира в которой бы не звучали ее хиты. Если даже не помнил кто такая Руся, то ее музыка была везде с тобой. Старшая сестра Наташи Королевой была яркая.

Очень похожа на тогдашних самых популярных телеведущих - своеобразный образ эпохи. Но если звезды еще советского ТВ были гладко зачесаны, вежливые, аккуратненькие, то прическа Руси напоминала о немецкой поп-диве Сандре. И вообще, все в ней очень секси - короткие юбочки, голые ноги, высокие каблуки, но и вышиванка. Эта идентификация ее украинская людей заводила. Творила новую волну поп-музыки. Например, с феминистическими нотками, как в песне "Пусть говорят", где девушка не стесняется, что решила соблазнить парня. О чем только не было хитов у Руси - о Дне рождения, лете, русалках. Исполняла и много лирики.

В начале 1990-х она - настоящая королева дискотек. Не было ни одной телепрограммы или радиоэфира в которой бы не звучали ее хиты. Если даже не помнил кто такая Руся, то ее музыка была везде с тобой. Старшая сестра Наташи Королевой была яркая

С Костей Осауленко - ее мужем, композитором и продюсером, были большие трудяжки. Издавали много записей, постоянно гастролировали, старались не пропустить ни одного эфира. Позже стало известно, что зарабатывали деньги на лечение сына, который родился с физическими недостатками. В конце концов семья Осауленко вынуждена была уехать в США, там комфортнее жить с больным ребенком. Руся пожертвовала музыкальной карьерой ради семьи. На украинской сцене ее продолжением фактически стала Ирина Билык.

Ирина Билык, "Фарби", 1997 год

В начале творческого пути Билык очень напоминала Русю. У них были одинаковые прически, похожие эмоционально и даже местами стилистически песни. Дальше Ирина Николаевна начала двигаться в другую сторону. Отрываться от тогдашней украинской эстрады. Подражать Мадонне и другим мировым звездам.

Руся была интересна тем, что имела узнаваемый почерк шлягеров, которые ей писал муж. У Билык тоже была своя концепция - она сама была автором своих песен.

"Вона мені сьогодні подзвонила,

Сказала, що не може більше так.

Сказала, що вона – твоя дружина,

А я – ніхто, і звуть мене – ніяк", - эта ее искренность и непосредственность подкупала всегда. Когда в песне есть что-то личное, это трогает людей быстрее абстрактной философии. Для массовой музыки нужно чтобы все было просто и понятно.

У Билык тоже была своя концепция - она сама была автором своих песен

Билык ее смогла спродуцировать. И классно, что артистка развивалась, искала сотрудничества с новыми аранжировщиками.

Ведь музыканту надо найти специалиста, который поможет техническими средствами выразить именно его эмоции. Это всегда сложный процесс - поиск формы. Творчество в угоду моде или поиск себя, либо и первое и второе - это абсолютно нормально. На альбоме "Фарби" стало заметно как Билык развивается, а вместе с ней и ее поклонники.

Кому не нравилась новая сложная музыка певицы, мог и в дальнейшем слушать ее первые пластинки в стиле евро-дэнс.

Хочется в нашем разговоре вспомнить всю палитру украинской музыки 1990-х. Поэтому с певицами пока остановимся. Лишь напомним, что в то время засияли звезды Русланы Лыжичко, Жени Власовой, Камалии, Юлии Лорд, Кати Чили.

Когда жалуются на раскрепощенность современных певиц, то вспоминаю ну очень свободные клипы Натальи Самсоновой. Я даже до сих пор смотрю и краснею.

Одним из разочарований для меня стала Марина Одольская. Исполнительницу сейчас мало видно, а имеет уникальный тембр. Сама пишет песни, что самое ценное и честное у исполнителя.

А еще в 1990-х появилась Верка Сердючка, тогда еще скромница, без звезды на голове.

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Александр Пономарев, "З ранку до ночі", 1996

С парнями на украинской сцене вечная проблема, их всегда не хватало. Те, кто попадали на эстраду, очень быстро получали популярность, если их музыка касалась сердец.

Имя Cашка Пономарева, наверное, навсегда уже будет ассоциироваться с песней "З ранку до ночі". Не зря же и его студия сейчас так называется.

Женская аудитория этого романтика остается с ним много лет. Исполнитель экспериментировал тоже. Пытался делать танцевальную музыку, но его все равно тянет в лирику. Кроме того академическое образование сдерживает в определенных рамках, держит как в тисках. Слушаю его другие романтические, и это все равно "З ранку до ночі" в многочисленных интерпретациях.

С парнями на украинской сцене вечная проблема, их всегда не хватало. Те, кто попадали на эстраду, очень быстро получали популярность, если их музыка касалась сердец.

С другой стороны узнаваемость - это почерк артиста. Публике тоже это нравится. Человек ленивое существо. В юности способен воспринять много информации, а чем старше становится - тем чаще возвращается к молодости, тяжело впускает в себя новые эмоции или даже отрицает их.

Виктор Павлик, "Шикидим", 1998 год

Павлик внес в украинскую музыку колорит. Был суперлириком еще в составе тернопольской группы "Анна Марія". Особенно запомнился хитом "Ти подобаєшся мені".

Уехал на заработки в Турцию. Вернувшись начал миксовать себя романтического с собой зажигательным. На этом месте на долгие годы и застрял, но без Павлика не справедливо было бы обойтись вспоминая 1990-е.

Первую сольную пластинку назвал "Шикидим" в честь одноименной песни турецкого исполнителя Таркана.

Юрко Юрченко, "Я йду", 1998 год

Юрченко - уникальный на тот момент случай, когда за очень-очень короткий период исполнитель стал мегапопулярными. Это, конечно же, было еще связано с популярностью "Території А", которая бралась его продюсировать. Но не дошли до главных достижений. Слава личная появилась, а других исходных данных популярности так и не произошло. Говорю о деньгах и возможностях, которые дают - развиваться, инвестировать в творчество. Это феноменально - на сцене проект Юрко Юрченко работал 2 года, а популярность обсуждаем и сейчас.

Вспомнила общественность о певце, когда появился в 2017-м в одном из талант-шоу.

Его песни захватили искренностью, наивностью, желанием любви, которой всем нам не хватает. Эта смесь, плюс правильная стратегия продвижения и неутомимость самого артиста превратили сельского учителя в звезду

Юрченко сам пишет песни. Сейчас говорит, что с юности тяготел к року, но в конце 1990-х решил попробовать себя в поп-музыке.

Писал просто и доступно. Его песни захватили искренностью, наивностью, желанием любви, которой всем нам не хватает. Эта смесь, плюс правильная стратегия продвижения и неутомимость самого артиста превратили сельского учителя в звезду.

Из певцов первого десятилетия независимости Украины еще хочется вспомнить EL Кравчука. Делал в каком-то смысле театральную музыку, выступал с яркими постановками. Не зря же сыграл главную роль в спектакле Андрея Жолдака "Гамлет. Сны".

Яркими мужскими голосами украинская сцена тогда также обогатилась благодаря появлению вокальных формаций "Піккардійська терція" и "Мен-саунд".

"Брати Гадюкіни", "Ми – хлопці з Бандерштадту", 1991

Конец 1980-х - начало 1990-х - это был период большой свободы.

То есть это сейчас делают глупости для того чтобы собрать лайки в тик-токе, а тогда деятели искусства почувствовали, что наконец-то можно делать, что хочешь и начали отрываться. И это то, что принципиально отличает то время от нынешнего.

"Братам Гадюкіним" одним из первых удалось разломать стереотипы советщины на украинской сцене. Их начало - это вообще панк с выбитыми зубами. Внешний вид шел вразрез с тем, что люди привыкли видеть. Свобода проявлялась во всем - текстах, одежде, поведении. И конечно это был хороший кусок протеста в музыке. Но у "Гадов" никогда не было надрыва и пафоса. Все делали в шутку - легко, вальяжно. Было в этом что-то от львовского батярства. Они и сейчас похожи на ленивых избалованных котов. Еще с мамой в Ровно ходили на их концерт. Напрыгались. Идем на следующий день во второй раз на выступление "Гадов" такие счастливые. Соседка спрашивает - куда мы такие?

Когда узнала воскликнула: "Боже, какой кошмар, как на такое вообще можно смотреть?"

"Братам Гадюкіним" одним из первых удалось разломать стереотипы советщины на украинской сцене

Я еще тогда подростком запомнила, как по-разному люди воспринимают мир. Даже через призму музыки. Искусство вообще является хорошей лакмусовой бумажкой для определения способа мышления человека.

Лирический герой почти каждой песни узнаваемый до боли. То это парень, который из-за того, что девушка пошла с другим танцевать, побил в сельском клубе все фонари и оказался за решеткой, то украинский патриот, который во всех бедах Родины винит только коварных москалей.

Такой музыки - простой, без пафоса, до сих пор не хватает. В определенном смысле к феномену "Гадюкіних" приблизилась группа "Жадан і собаки".

"Воплі Відоплясова", "Музіка", 1997 год

Помню Олега Скрипку, когда он еще выступал по студенческим вечеринкам. Всегда был настоящим энерджайзером. Постоянно заведенный, коммуникабельный, с кучей творческих идей. И этой энергией зажигал всех. Таким и остался.

В начале 1990-х ВВ эмигрировали во Францию. Можно сказать вернулись, потому что в Украине появилась "Територія А", то есть площадка с которой могли достучаться до широкого круга.

Песня "Весна" до сих пор остается главной в репертуаре группы. Гитарные рифы "Воплей" тоже в какой-то мере удовлетворяли потребность украинцев в протестной музыке.

Но в Киеве 1990-х если хотел увидеть в одном месте всех наших, надо было узнать где выступают "Кому Вниз".

Их концерты собирали всю патриотическую публику столицы. На сцену выходил харизматичный, высоченный и тогда еще очень тощий с впалыми щеками Андрей Середа. Невероятным тембром голоса до дрожи пробирал.

Из рокеров того времени еще следует упомянуть: "Мертвий півень", "Табулу расу", первые шаги "Океана Ельзи". Волну уникального стиля укрбили - "От Вінта", "Мед Хедс". Группа "Актус", из которого вышли современные "Козак Сістем" и "Гайдамаки".

"Плач Єремії", "Най буде все як є", 1995 год

"Завтра прийде до кімнати", или более известная в народе как "Вона" - стала первой украинской песней, которую взяли в репертуар уличные музыканты Киева. Ее автор Кость Москалец позволял свой шедевр исполнять многим музыкантам, но только версия "Плача Єремії" сделали "Вона" главной песней времен Независимости. То, что она главная неоднократно подтверждали опросы. Может потому, что ее можно петь под гитару.

Только версия "Плача Єремії" сделали "Вона" главной песней времен Независимости

Формирование лидера "Плача Єремії" Тараса Чубая неотъемлемо следует связать со средой, в которой рос. Он сын звезды львовского андеграунда 1970-х поэта Грицька Чубая.

Поэтому Тарас всегда придирчив к текстам, окружению, к тому, что на-гора выдает.

"Скрябін", "Казки", 1997 год

Тогда еще трио "Скрябін" - это постоянные эксперименты. Их музыка частично была похожа на "новую волну", которую слышали у себя в Новояворовске с польского радио. Легко могли бы сделать карьеру, не в Киеве, а в Варшаве. Впервые услышала Кузьму на фестивале "Червона рута". Выступал под сценическим именем Андрій Кіл. Музыка и тексты их группы взрослели. Только человек не в себе может все время развлекаться. Не хочу мифологизировать роль "Скрябіна". Они были одни из многих, кто в то время играл подобную музыку. Но остались в истории благодаря уникальности фронтмена. Кузьма мог с тобой познакомиться, рассказать три анекдота и у тебя возникало ощущение, что вы друзья тысячу лет.

Жизнерадостный, веселый, всегда что рассказать. Но сейчас у меня впечатление, что люди, которые слушали его шутки, никогда не слышали его музыки. Потому что не сопоставляли со смыслами песен. Читаю воспоминания и кажется, что для всех людей шоу-бизнеса Андрей остался клоуном. В плохом смысле. Прямо отвращение вызывает тот примитивный образ, который выныривает из мемуаров. Андрей был очень сложным, внимательным, думающим, рефлексирующим человеком.

Кузьма мог с тобой познакомиться, рассказать три анекдота и у тебя возникало ощущение, что вы друзья тысячу лет.

Другой не написал бы, например, песню "Той прикрий світ"

"Вхід У Змінному Взутті", "Планове засідання", 1997 год

Хип-хоп - это одно из новых течений, которому надо было заявить о себе на украинской сцене.

Благодаря фестивалю "Червона рута" рэперам из Ровно откорректировали музыкальный материал и помогли родиться известном их хиту "Сірко собака мій".

Когда "ВУЗВ" начали работать с "Територією А" вместе с Александром Бригинцом им удалось написать свои следующие мегахиты - "А час минає", "Бо вже той день коли". До сих пор смешно, что не до конца понимали тексты которые им писали. В одном была фраза про древнего грека Герострата. По легенде, в городе Эфес поджег храм Артемиды - хотел таким образом навсегда остаться в истории.

Но, наверное, для ребят "Герострат" было настолько неизвестным именем, что заменили в куплете "славу" на "слово". Получилось:

"Швидко кажіть нам, що ми за люди

Брути, Авелі та Іуди.

В крайньому разі Герострати.

Слово чуже не дає нам спати".

Надо вспомнить и другие яркие явления украинской сцены 1990-х. Харьковчане "ТНМК" в том же хип-хопе. днепропетровцы "Шао? Бао! ", волыняне "Тартак", The ВЙО из Кобыляк на Полтавщине. Киевляне Green Grey тоже стали событием, со своей здоровой молодежной урбанистической агрессией в саунде.

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"В 1990-х процветало пиратство, но по приблизительным подсчетам самым высокотиражным альбомом того времени стал "А тепер усе інакше" группы из Кировограда "Аква Віта". Продали миллион экземпляров. - добавляет Анжелика Рудницкая. - Дуэт мягкого романтического юноши и девушки с энергией, разрушающей все на своем пути, реально захватил публику. Была недавно в сельской школе на Донетчине. Спрашиваю детей, каких украинских звезд знают. Молчание. Когда начала называть всех от Тараса Петрененко до Монатика, то вспомнили Ольгу Полякову и Дзидзьо. И то узнали их, потому что рекламируют мороженое. То что эти артисты еще и поют, удивило молодежь. Такое трудно было представить в 1990-х. Украинские музыканты были номер один в своей стране. Сейчас отечественные певцы имеют доступ ко всем платформам мировых медиа. Что-то вроде и выпускают, но дети их не слушают".