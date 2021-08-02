Победили в Каннах и Берлине. Вспоминаем лучшие украинские фильмы 2000-х

Мультфильм "Шел трамвай девятый номер" Степана Коваля в 2003-м получил Серебряного медведя Берлинского международного кинофестиваля. Фото: kinorium.com

"Сейчас мы уже привыкли, что украинское кино представлено на мировых фестивалях. А еще два десятилетия назад участие и тем более награда для отечественного фильма была событием", - говорит кинокритик Катерина Слипченко. К 30-летию Независимости Украины вспоминаем десятку самых выдающихся лент каждого десятилетия. Начинаем с 2000-х.

"Шел трамвай девятый номер", реж. Степан Коваль, 2002 год

Пассажиры утреннего трамвая обсуждают последнюю серию мексиканского сериала. Мужская часть салона коротает время армейскими байками. Ссорятся и мирятся, кто-то вспоминает, что забыл выключить кухонную плиту и просит срочно притормозить. По дороге на рельсах вдруг оказывается то коза, то съемочная группа экранизации "Анны Карениной". Плотно набитый трамвай №9 - обычный и узнаваемый элемент украинской действительности.

9-минутный мультфильм сняли в пластилиновой технике, потому что на создание бумажной анимации на государственной Украинской киностудии анимационных фильмов не было средств. Пластичность материала подчеркивала сюжетную комедийность. Во время драк и ссор оппоненты могли потерять носы или слипнуться в единое целое. После того, как двери переполненного трамвая закрывались, водитель снимал шпателем прищемленные части тел пассажиров.

В 2003 "Шел трамвай девятый номер" получил Серебряного медведя Берлинского международного кинофестиваля.

"Мамай", реж. Олесь Санин, 2003 год

При написании сценария режиссер Олесь Санин вдохновлялся думой "О трех братьев Азовских" и крымско-татарской "Песней дервиша о трех доблестных мамлюках". "Мамай" - его дипломная работа.

Для меня это своеобразный мостик между украинским поэтическим и современным кино

Казаки бегут из крымского плена. На троих две лошади. Один из братьев отстает. Молодая татарка в степи находит обессиленного казака. Спасает его от смерти, лечит. Молодые люди влюбляются, но между ними стоит их происхождение. Лишенный возможности быть с любимой, парень становится легендарным казаком Мамаем.

Обычно, когда мы говорим об украинском кино того времени, 1990-х - начале 2000-х, всегда держится в голове: "хорошо, что хоть что-то делали". Но фильм "Мамай" вовсе не нуждается в этой снисходительности. Абсолютно самодостаточная, яркая, очень интересная работа. Для меня это своеобразный мостик между украинским поэтическим и современным кино.

Главные роли в фильме исполнили Виктория Спесивцева и Андрей Белоус. В "Мамае" на киноэкранах дебютировал Ахтем Сеитаблаев - сыграл в картине среднего брата Умая.

Ленту выдвигали на Оскар в номинации лучший фильм на иностранном языке. Картина не прошла в число номинантов, однако часто именно "Мамая" называют первой украинской картиной, претендующей на награду Американской киноакадемии. Но до ленты Санина, в 1997, Украина выдвигала на эту же награду фильм Вячеслава Криштофовича "Приятель покойника".

Оператор "Мамая" Сергей Михальчук за свою работу получил несколько наград на международных фестивалях.



"Злыдни", реж. Степан Коваль, 2005 год

В гуцульском селе живет семья Петра и Марички. Они хорошие хозяева, что вызывает зависть их соседей. Но однажды в хозяйстве Петра и Марички заводятся злыдни, которые все разрушают и портят, а избавиться от них совсем не легко.

Следующая после "Шел трамвай девятый номер" работа режиссера Степана Коваля, также сделана в пластилиновой технике. 11-минутный мультфильм по мотивам гуцульской сказки входит в анимационный цикл "Гора самоцветов". Он представляет сказки народов, живущих на территории России. В анимации злыдни говорят по-русски, а люди - на украинском.

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"Попутчики", реж. Игорь Стрембицкий, 2005 год

Черно-белый фильм длится меньше девяти минут. Локации для съемок - Дом ветеранов под Киевом, в котором живут актеры-пенсионеры, и психоневрологический диспансер. Сюжетно "Попутчики" состоят из отрывков: фотосессия пациентов на фоне белой простыни с больничными штампами-печатями, песня в исполнении одного из пациентов, лирический монолог актера с профессионально поставленной дикцией и неожиданным финалом - старик с палкой медленно удаляется по пустому коридору.

Это очень специальный фильм, мало на что похож. Заявлен как документальный. Но скорее это очень сильное и поэтическое высказывание автора. Кроме этого, для Украины лента знаковая. Первый фильм, который принял участие в конкурсе Каннского кинофестиваля. И сразу же победил. Кроме художественных достоинств, лента проявила отношение украинцев к таким событиям как Каннский кинофестиваль. Это печальная страница, до сих пор не перевернута. Когда режиссер фильма Игорь Стрембицкий вернулся в Киев с наградой - а приз в Каннах выглядит как перевязанный лентой свиток - то этого почти не заметили. Внимание отвлек конкурс Евровидение, тогда как раз проходил в Украине. Но с точки зрения культуры - не как развлечения, а как искусства - это разные весовые категории.

Лента проявила отношение украинцев к таким событиям как Каннский кинофестиваль



"Менины", реж. Игорь Подольчак, 2008 год

В большом загородном доме живет семья - отец, мать, дочь и сын, страдающий от неизвестной болезни. В доме много коридоров и зеркал. Там легко потеряться, само время в этом месте идет не линейно, а выдумки и сны трудно отделить от реальных событий.

Название фильма отсылает к картине испанца Диего Веласкеса "Менины" - то есть "Фрейлины". На ней изображен процесс рисования художником портрета семьи испанского короля Филиппа IV и его супруги королевы Марианны. Художник изображает себя, 5-летнюю дочь монаршей четы Маргариту, ее фрейлин, охранников и придворных карликов. Портрет короля и королевы можно увидеть в отражении за спиной наследницы испанского престола. Эта картина - объект исследования искусствоведов и историков. Фильм, насыщенный зеркальными отражениями, отсылает к приему, который живописец Веласкес применил в этой картине. Это очень интересная работа, редкий пример чистого, бескомпромиссного арт-хауза от львовянина Игоря Подольчака, который на тот момент уже был известным художником. Фильм принял участие в 27 международных кинофестивалях.

Позиция Муратовой после 2014-го все же обозначила ее как представительницу именно нашей культуры



"Два в одном", реж. Кира Муратова, 2007 год

Фильм состоит из двух новелл. В первой, "Монтировщики", работник сцены находит в театре труп самоубийцы. Местный клоун повесился над самой сценой. Из-за этого под угрозой будущий спектакль, ведь актеры боятся трогать покойника до приезда милиции. Вторая новелла начинается там же - ее, как фильм, показывают в большом окне громоздкой сценической декорации-здания. Название этой части - "Женщина его жизни". Маша накануне нового года знакомит подругу Алису со своим отцом - богатым эротоманом Андреем. Мужчина развлекает девушек в своем доме. Маша хочет убить отца, а тот влюбляется в Алису.

Любой фильм Киры Муратовой - это большое событие для мирового, фестивального и, безусловно, для украинского кино. Ранее режиссер отождествляла себя больше с российским кинематографом и ее было сложно относить к украинскому. Но позиция Муратовой после 2014-го все же обозначила ее как представительницу именно нашей культуры. Сама по себе она невероятная личность и очень интересная режиссер. И среди фильмов, снятых в этот период, "Два в одном" не может не привлекать внимание, тем более, что там снялся гениальный Богдан Ступка. Его партнершей стала Рената Литвинова.



"Против солнца", реж. Валентин Васянович, 2004 год

Против солнца - это движение гончарного круга под руками героя фильма, гончара-левши. Правша крутит по солнцу, правильно. Вот такой неправильный гончар и едет на необитаемый остров посреди Днепра. Пытается там слепить идеальную женщину. Интересное начало очень известного на сегодня режиссера Валентина Васяновича - один из первых его коротких метров, принимавший участие и побеждавший в фестивалях. 26 июля объявили, что его последний фильм "Відблиск" отобран в конкурс Венецианского кинофестиваля. Это выдающееся достижение.

В "Против солнца" уже просматривается почерк Васяновича, принесший ему славу. Тонкая и очень хорошо снятая в визуальном плане история. Фильм получил награду на большом фестивале короткометражных фильмов во французском Клермон-Ферране.

Интересное начало очень известного на сегодня режиссера Валентина Васяновича - один из первых его коротких метров, принимавший участие и побеждавший в фестивалях



"Тир", реж. Тарас Томенко, 2000 год

Бездомный подросток мечтает в тире выиграть миллион. Но точный выстрел не приносит ему вознаграждения. Под мишенью спрятаны не деньги, а окурки. Тогда парень стреляет в старого работника тира, который над ним насмехался.

10-минутный черно-белый "Тир" Тарас Томенко снял еще во время учебы в в университете Карпенко-Карого. Одна из первых фестивальных побед в независимой Украине - получил награду в Берлине. Для меня особенность этой ленты в том, что в трудные времена для отечественного кинематографа Тарас Томенко поставил украинское кино в мировой контекст. При этом, конечно, с технической точки зрения фильм достаточно специфичен. Снят на старую пленку.



"Молитва за гетмана Мазепу", реж. Юрий Ильенко, 2001 год

В 2000-е, несомненно, было большое событие - со знаком плюс и со знаком минус. Наверное, наиболее скандальное событие того времени. Фильм многими не воспринят, не понят. Вообще, очень сложен для понимания. Но "Молитва о гетмане Мазепе" заставила всю страну о себе говорить - этого у ленты не заберешь. Его бюджет составил рекордные на то время 12 млн. гривен. Историческую драму презентовали во внеконкурсной программе Берлинале с недоделанным звуком. Из-за этих технических проблем лента не была представлена на других фестивалях и не имела широкого проката. Современная озвучка появилась у фильма только в 2010-м.



"Счастье мое", реж. Сергей Лозница, 2010

Дальнобойщик Георгий в рейсе подвозит случайных попутчиков, сталкивается с гаишниками и становится свидетелем ДТП. На дороге его пытаются ограбить и бьют по голове. После этого он плохо двигается и не разговаривает. Начинает жить в деревенском доме с цыганкой и ее сыном. На местном рынке понемногу продает свой груз - мешки с мукой.

Первый украинский фильм, который был не в короткометражном, а в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Без компромиссов, это очень хорошая лента, но существует в общем ментальном пространстве с Россией. Этот фильм только формально украинский. Так со многими фильмами Лозницы.

Для документалиста режиссера "Счастье мое" - первый художественный фильм. Но Лозница продолжает снимать в документальной стилистике - ручной камерой и в естественном освещении.

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В 2004 году на канале 1 + 1 вышел четырехсерийный фильм "Украденное счастье" в постановке Андрея Дончика. Осовремененная адаптация пьесы Ивана Франко о любовном треугольнике между Анной, ее первой любовью Мыхайлом и ее мужем Мыколою. Сюжет разворачивается в галицком селе, но в версии 2004 года события происходят в 1990-е, а не 1870-е. Для того, чтобы заработать денег на свадьбу Мыхайло идет не в жандармы, а подается наемником на войну в Югославии, где получает ранение и на родине его считают погибшим.

"Очень позитивная попытка, хотя как фильм он далек от совершенства, - добавляет Екатерина Слипченко - попытка посмотреть на классику с точки зрения современности - то, что впоследствии блестяще удастся Наталье Ворожбит с ее" Поймать Кайдаша"".



