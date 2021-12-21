Korn выступят в Украине

В прошлый раз Korn выступали в Украине в 2012 году.

Мультиплатиновая американская ню-метал группа Korn выступит в Украине.

Анонс концерта появился в Facebook.

Американцы сыграют 24 июня следующего года в Киеве во Дворце спорта.

Группа устроит шоу в поддержку альбома The Nothing.

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"О Korn можно сказать, что они делали ню-метал музыку еще до того, как это стало мейнстримом. Более того, именно они сделали этот жанр таким популярным и изменили музыкальный мир", - пишет группа Atlas Weekend.

Также на концерте Korn с часовым сетом выступит канадская рок-группа Billy Talent.

Стоимость билетов в кассах – от 999 до 3999 грн.