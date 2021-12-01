Легендарная группа Iron Maiden впервые выступит в Украине

Британская рок-группа Iron Maiden впервые выступит в Украине. Концерт запланирован в Киеве на ВДНХ 29 мая 2022 года в рамках тура Legacy Of The Beast .

В шоу войдут самые известные хиты за всю 46-летнюю историю существования коллектива, пишет "Зеркало недели".

"Мы гордимся этим шоу и получаем отличные отзывы от многих фанатов, увидевших концерты в Европе, Мексике, Северной и Южной Америке. В нашем шоу происходят невероятные и порой даже сумасшедшие вещи. Например, реплика самолета Spitfire, парящего над сценой во время исполнения Aces High, тонны пиротехники, гигантский Икар, мушкеты и несколько действительно больших огнеметов, с которыми мне ужасно весело, вот увидите", - сказал о Legacy Of The Beast вокалист Брюс Дикинсон.

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Группу основал в 1975 году бас-гитарист Стив Гаррис. Название коллектива переводится как "Железная дева". Ее позаимствовали из фильма "Человек в железной маске".

В мае 1976-го группа сыграла свой первый концерт. Первый студийный альбом коллектива, также получивший название Iron Maiden, вышел в 1980 году.

Всего за время своего существования группа выпустила 17 пластинок, последняя (Senjutsu) вышла в 2021 году. Iron Maiden продали более 110 млн копий своих альбомов в мире, три из них занимали первые места, а остальные – попадали в лучшие 10 чартов Великобритании.