"Легенда Украины" Ротару собралась на московскую "Песню года"

 
Ексклюзивы
1/5
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 810
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 171
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Просмотров: 648
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 315
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1314
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 3690
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3699
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 5580
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 14985
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 4032
Фото
Все фото
5
5
12
5
5
Сколько процентов мужчин фотографировали себя голыми в зеркале: интересные факты в процентах
Сколько процентов мужчин фотографировали себя голыми в зеркале: интересные факты в процентах
Полякова из Dzidzio представили клип на саундтрек новогодней комедии
Полякова из Dzidzio представили клип на саундтрек новогодней комедии
Зои Кравиц отмечает 33-летие. Самые раскрепощенные фото дочери культового музыканта
Зои Кравиц отмечает 33-летие. Самые раскрепощенные фото дочери культового музыканта
&quot;Дальше от истины быть не может&quot; - фильм &quot;Дом Гуччи&quot; возмутил наследников дома моды
"Дальше от истины быть не может" - фильм "Дом Гуччи" возмутил наследников дома моды
С мужем и детьми: Полякова поделилась редкими кадрами из семейного архива
С мужем и детьми: Полякова поделилась редкими кадрами из семейного архива
Видео
Все видео
Tayanna в облегающем комбинезоне изгибалась в дыму
Tayanna в облегающем комбинезоне изгибалась в дыму
На свидании: Джей Ло подловили за чувственными объятиями с Аффлеком
На свидании: Джей Ло подловили за чувственными объятиями с Аффлеком
В причудливом костюме: показали архивное видео с 19-летней Кароль
В причудливом костюме: показали архивное видео с 19-летней Кароль
"Отдам все, что мы нажили" - Павлик впервые вмешался в конфликт нынешней и бывшей жен
"Отдам все, что мы нажили" - Павлик впервые вмешался в конфликт нынешней и бывшей жен
С участием топ-модели: в клипе "Бумбокс" показали поцелуи под душем и битву фехтовальщиков
С участием топ-модели: в клипе "Бумбокс" показали поцелуи под душем и битву фехтовальщиков
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 1764
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2502
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 873
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3852
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3861
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
01 декабря 2021
Просмотров: 54
Думала, поб'ють
– Завелися, як різані: "Нащо та вакцина, чому вона безплатна? То хочуть усіх унічтожить!" – мама розповідає про похорон. Помер ...
среда, 01 декабря 2021 17:37

"Легенда Украины" Ротару собралась на московскую "Песню года"

  Комментировать
&quot;Легенда Украины&quot; Ротару собралась на московскую &quot;Песню года&quot;
Концерт "Песня года" состоится 4 декабря во "Дворце спорта" в Москве. Фото: УНИАН

Народная артистка Украины 74-летняя София Ротару отправится в Россию для участия в юбилейном концерте "Песня года".

Свое выступление звезда анонсировала в Instagram-истории, обнародовав соответствующую афишу.

Съемки пройдут 4 декабря в московском "Дворце спорта".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ждем возвращения" - сестра Ротару "сорвала крышу" оккупантам заявлением о Крыме

На 50-й "Песне года" будет петь и другая уроженка Украины - Ани Лорак.

Среди заявленных артистов, кроме них, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Григорий Лепс, Стас Михайлов и другие. Многие из них открыто поддерживают агрессию Российской Федерации против Украины и оккупацию Крыма.

В августе этого года президент Владимир Зеленский наградил Софию Ротару отличием "Национальная легенда Украины". Случилось это сразу после выступления артистки в России, что вызвало волну возмущения и критики.

Награду Зеленский основал в июле. Она сделана из золота с эмалью, а миниатюра из желтого металла.

После событий 2014 года некоторые украинские артисты заняли позицию "культура и политика не взаимосвязаны" и продолжают концертную деятельность на территории страны-агрессора РФ. Среди них Светлана Лобода, Таисия Повалий, София Ротару, Ани Лорак, MARUV.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Легенда Украины" Ротару собралась на московскую "Песню года"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

Зои Кравиц отмечает 33-летие. Самые раскрепощенные фото дочери культового музыканта

Самое читаемое
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения Просмотров: 25452
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве Просмотров: 12726
Ахметов собрал &quot;своих&quot; для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
 Просмотров: 12232
&quot;Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла&quot; - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи
"Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла" - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи
 Просмотров: 9234
Актер-трансгендер Элиот Пейдж показал обнаженное тело после смены пола
Актер-трансгендер Элиот Пейдж показал обнаженное тело после смены пола
5
 Просмотров: 6021
Знаменитости
Сколько процентов мужчин фотографировали себя голыми в зеркале: интересные факты в процентах
Сколько процентов мужчин фотографировали себя голыми в зеркале: интересные факты в процентах
5
 Просмотров: 9
Полякова из Dzidzio представили клип на саундтрек новогодней комедии
Полякова из Dzidzio представили клип на саундтрек новогодней комедии
5
 Просмотров: 459
Зои Кравиц отмечает 33-летие. Самые раскрепощенные фото дочери культового музыканта
Зои Кравиц отмечает 33-летие. Самые раскрепощенные фото дочери культового музыканта
12
 Просмотров: 2196
"Нужно давать второй шанс" - Нина Матвиенко передумала разводится
"Нужно давать второй шанс" - Нина Матвиенко передумала разводится 1 Просмотров: 999
"Дальше от истины быть не может" - фильм "Дом Гуччи" возмутил наследников дома моды
"Дальше от истины быть не может" - фильм "Дом Гуччи" возмутил наследников дома моды
5
 Просмотров: 486
Больше всего комментируют
5
За госпереворот предлагают по 1 тыс. грн в день - Корниенко
4
КСУ отказался приводить к присяге судей, которых назначил Зеленский
4
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
3
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
2
Арахамия прокомментировал информацию о госперевороте
Голосов: 43943
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть