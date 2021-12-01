"Легенда Украины" Ротару собралась на московскую "Песню года"

Народная артистка Украины 74-летняя София Ротару отправится в Россию для участия в юбилейном концерте "Песня года".

Свое выступление звезда анонсировала в Instagram-истории, обнародовав соответствующую афишу.

Съемки пройдут 4 декабря в московском "Дворце спорта".

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На 50-й "Песне года" будет петь и другая уроженка Украины - Ани Лорак.

Среди заявленных артистов, кроме них, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Григорий Лепс, Стас Михайлов и другие. Многие из них открыто поддерживают агрессию Российской Федерации против Украины и оккупацию Крыма.

В августе этого года президент Владимир Зеленский наградил Софию Ротару отличием "Национальная легенда Украины". Случилось это сразу после выступления артистки в России, что вызвало волну возмущения и критики.

Награду Зеленский основал в июле. Она сделана из золота с эмалью, а миниатюра из желтого металла.

После событий 2014 года некоторые украинские артисты заняли позицию "культура и политика не взаимосвязаны" и продолжают концертную деятельность на территории страны-агрессора РФ. Среди них Светлана Лобода, Таисия Повалий, София Ротару, Ани Лорак, MARUV.