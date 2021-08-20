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пятница, 20 августа 2021 23:46

Поклонники возмущены: накануне концерта ко Дню Независимости Ротару выступила в России

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Поклонники возмущены: накануне концерта ко Дню Независимости Ротару выступила в России
София Ротару выступила в РФ накануне концерта ко Дню Независимости Украины. ФОТО: Starhit

Певица София Ротару выступила на фестивале "Новая волна" в Сочи, РФ. Певица отправилась в Россию 19 августа. Сообщает российское издание "Стархит".

Сама же Ротару не афишировала поездку на территорию страны-агрессора на своих страницах в Facebook и Instagram. Кроме того, за несколько дней артистка будет выступать на концерте ко Дню Независимости в Киеве. Этот факт возмутил украинских поклонников, о чем они высказались в социальных сетях.

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После событий 2014 года некоторые украинские артисты заняли позицию "культура и политика не взаимосвязаны" и без зазрения совести продолжают деятельность на территории страны-агрессора. Среди них Таисия Повалий, София Ротару, Ани Лорак, Светлана Лобода, MARUV.

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