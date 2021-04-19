В столичной оранжерее цветут тысячи растений: яркие фото

В одной из районных теплиц Киева зацвели тысячи растения. Вскоре ими украсят столичные клумбы.

Об этом сообщило коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Деснянского района.

Фото: КП СЗН Деснянского района

"В серые дождливые дни хочется чего-то уютного и приятного. Такой уют есть в наших теплицах, где цветы создают неповторимую сказочную атмосферу, а вскоре эти краски закрасят весь наш район", — говорится в сообщении.

Среди разнообразия цветов - бегонии, бархатцы, сальвия, петунии и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Колочаве цветет Долина шафранов: показали фото

В ботаническом саду столицы им. академика Александра Фомина зацвели первые магнолии. Здесь собрана одна из крупнейших коллекций магнолиевых деревьев.