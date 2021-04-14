В Киеве зацвели магнолии - атмосферные фото

В ботаническом саду столицы им. академика Александра Фомина зацвели 1-е магнолии. Здесь собрана одна из крупнейших коллекций магнолиевых деревьев.

На территории высажены 65 видов из 240 имеющихся в природе, пишет "Информатор".

Фото: Алина Харавасил, "Информатор"

Всего в саду растет почти 300 кустов магнолии. В парковую зону ботсада, где растет большая часть магнолий, вход бесплатный. Два цветущих дерева расположены сразу возле лестницы у центрального входа в ботанический сад.

Отмечается, что в ботсаду можно увидеть фотографов в масках и людей, которые выгуливают животных.

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На ул. Зодчих в Киеве расцвели подснежники. Но продажа любых первоцветов в столице запрещена. Эти цветы на грани исчезновения, поэтому внесены в Красную книгу.