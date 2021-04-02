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суббота, 03 апреля 2021 19:15

В Колочаве цветет Долина шафранов: показали фото
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В селе Колочаве на Закарпатье массово зацвела Долина шафранов. Из-за холодной весны цветения здесь запоздало, поэтому будет продолжаться еще 2 недели.

Об этом сообщил сотрудник Колочавского скансена, краевед Юрий Радивилов, пишет "Укринформ".

Пика массового цветения достигла Долина шафранов
Фото: Юрий Радивилов

По словам Радивилова, в музее сейчас цветет 3 га шафранов. Они покрывают территории густым фиолетовым ковром.

В Колочаву на цветение обычно приезжают группы туристов из разных городов и регионов Украины. В этом году музей посетителей не принимает, учитывая карантине требования. В селе замечают только отдельных туристов, утверждает краевед.

На остальной территории Закарпатья в низменных регионах цветения шафранов уже завершается.

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На ул. Зодчих в Киеве расцвели подснежники. Но продажа любых первоцветов в столице запрещена. Эти цветы на грани исчезновения, поэтому внесены в Красную книгу.

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