В Колочаве цветет Долина шафранов: показали фото

В селе Колочаве на Закарпатье массово зацвела Долина шафранов. Из-за холодной весны цветения здесь запоздало, поэтому будет продолжаться еще 2 недели.

Об этом сообщил сотрудник Колочавского скансена, краевед Юрий Радивилов, пишет "Укринформ".

Фото: Юрий Радивилов

По словам Радивилова, в музее сейчас цветет 3 га шафранов. Они покрывают территории густым фиолетовым ковром.

В Колочаву на цветение обычно приезжают группы туристов из разных городов и регионов Украины. В этом году музей посетителей не принимает, учитывая карантине требования. В селе замечают только отдельных туристов, утверждает краевед.

На остальной территории Закарпатья в низменных регионах цветения шафранов уже завершается.

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