В Приватбанке прогремел взрыв

В ночь на 24 декабря на ул. Градинська Киева неизвестный взорвал отделение Приватбанка и пытался завладеть деньгами из терминала самообслуживания.

Об этом в Facebook сообщили "Вартові Еспресо".

Фото: "Вартови Эспрессо"

"За 2 часа до нападения в этом отделении была осуществлена ​​инкассация терминалов. С камер видеонаблюдения правоохранители узнали, что после подрыва терминала неизвестный увидел, что взрывная волна была недостаточной силы и ящик терминала оставался еще недоступным. Скрылся (преступник. - Gazeta.ua) с места происшествия в неизвестном направлении" - говорится в сообщении.

Взрыв повредил само помещение самообслуживания, двери отделения банка и окно автомобиля SsangYong, припаркованного рядом. У него выбито заднее левое окно.

На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа. Все подробности преступления выясняются.

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В Киеве, на Андреевском спуске, 19, прогремел взрыв в ресторане "Канапа". По предварительной информации, произошел взрыв газового оборудования. Есть пострадавшие.