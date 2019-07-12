В метро Оболонь женщина бросилась под поезд – несколько станций закрыли (обновлено)

Фото: KP.UA

Утром 12 июля на столичной станции метро Оболонь женщина упала под поезд.

Травмы оказались несовместимыми с жизнью и она скончалась на месте.

Станции метро Тараса Шевченко, Почайна, Героев Днепра, Минская и Контрактовая площадь закрыли на вход и выход.

Как рассказал корреспондент Gazeta.ua с места событий, возле закрытой станции Оболонь скопилась толпа. Люди ждут, пока восстановят работу метро.

Через полчаса в метрополитене сообщили, что движение восстановили и работают в обычном режиме.

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В Харькове в метро умер сотрудник фискальной службы. Он упал на лестнице станции метро Спортивная, в результате чего получил открытую черепно-мозговую травму.