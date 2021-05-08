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суббота, 08 мая 2021 15:02

В метро мужчины бросились на помощь женщинам и подрались

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В метро мужчины бросились на помощь женщинам и подрались
Фото: REUTERS

В столичном метро произошел конфликт между сотрудницей подземки и пассажиркой, который закончился дракой двух мужчин.

Об этом в Telegram-канале сообщил "Киев Оперативный".

"По сути, ничего такого. Поорали друг на друга, обматерили. Но потом с обеих сторон подошли на помощь мужчины, которые начали драться между собой", - говорится в описании видео.

Что стало причиной словесного конфликта женщин, неизвестно. Но один из мужчин начал защищать работницу метро, ​​а другой - пассажирку.

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В какой-то момент между мужчинами завязалась драка. Сначала они размахивали кулаками через турникеты. Впоследствии один из оппонентов перелез на сторону другого, драка продолжилась.

За инцидентом наблюдал еще один мужчина со стороны. Он и пытался разнять пассажиров.

В Киеве на просп. Павла Тычины, 15 произошла массовая драка возле супермаркета. 5 мужчин и женщина фигурировали в ней.

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