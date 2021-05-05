Пассажир шокировал неадекватным поведением в столичном метро

В метро парень курил и показывал "факи".. Фото: скриншот с видео

В столичном метро заметили очередного пассажира, решившего покурить прямо в вагоне.

Инцидент произошел вечером 4 мая, пишет "Сегодня".

Отмечается, что несколько пассажиров, которые ехали рядом с нарушителем, согласились ему прикурить. Когда пассажир увидел, что его снимают на видео с соседнего вагона, он показал неприличный жест.

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Напомним, несколько недель назад в столичном метро произошел подобный инцидент. Во время поездки в поезде двое пассажиров начали курить сигареты и снимать это на видео. Оно появилось в сети. В комментариях разгневанные украинцы отреагировали на инцидент. Мол, когда одни не могут добраться на работу из-за отсутствия спецпропусков, другие устраивают такое. Нарушителей вычислили и задержали.