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среда, 05 мая 2021 11:18

Пассажир шокировал неадекватным поведением в столичном метро

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Пассажир шокировал неадекватным поведением в столичном метро
В метро парень курил и показывал "факи".. Фото: скриншот с видео

В столичном метро заметили очередного пассажира, решившего покурить прямо в вагоне.

Инцидент произошел вечером 4 мая, пишет "Сегодня".

Отмечается, что несколько пассажиров, которые ехали рядом с нарушителем, согласились ему прикурить. Когда пассажир увидел, что его снимают на видео с соседнего вагона, он показал неприличный жест.

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Напомним, несколько недель назад в столичном метро произошел подобный инцидент. Во время поездки в поезде двое пассажиров начали курить сигареты и снимать это на видео. Оно появилось в сети. В комментариях разгневанные украинцы отреагировали на инцидент. Мол, когда одни не могут добраться на работу из-за отсутствия спецпропусков, другие устраивают такое. Нарушителей вычислили и задержали.

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Дата
05
мая

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