5 мужчин и женщина в столице устроили массовую разборку

В Киеве, на просп. Павла Тычины, 15 произошла массовая драка возле супермаркета.
Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".
"На видео присутствует нецензурная брань, сцены насилия, а также кое-кто забыл надеть шапку в минусовую погоду. Непонятно, за кого болеть в этой схватке, поэтому просто наблюдаем", - говорится в описании видео.
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На кадрах видно, что конфликт начался между двумя мужчинами, которых пыталась разнять женщина. Вскоре к ним присоединились еще 2 человека и завязалась драка. Вмешаться в конфликт попытался и водитель автомобиля, который не мог проехать.
Судя по записи, в конфликте участвовали 6 человек.
Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика.
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