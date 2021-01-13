5 мужчин и женщина в столице устроили массовую разборку

В Киеве возле супермаркета произошла массовая драка. Фото: скриншот с видео

В Киеве, на просп. Павла Тычины, 15 произошла массовая драка возле супермаркета.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"На видео присутствует нецензурная брань, сцены насилия, а также кое-кто забыл надеть шапку в минусовую погоду. Непонятно, за кого болеть в этой схватке, поэтому просто наблюдаем", - говорится в описании видео.

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На кадрах видно, что конфликт начался между двумя мужчинами, которых пыталась разнять женщина. Вскоре к ним присоединились еще 2 человека и завязалась драка. Вмешаться в конфликт попытался и водитель автомобиля, который не мог проехать.

Судя по записи, в конфликте участвовали 6 человек.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика.

<p id="mce_4"><strong>ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: <a href="/ru/articles/kiev-life/_v-centre-kieva-proizoshla-potasovka-so-strelboj/967876" target="_blank">В центре Киева произошла потасовка со стрельбой</a></strong> </p> <div class="back-block"> <p>В Киеве хулиганы <a href="/ru/articles/np/_dvuh-muzhchin-zhestoko-izbili-potomu-chto-zastupilis-za-devushku-moment-popal-na-video/1007740">жестоко избили </a>двух мужчин. Пострадавшие вступились за девушку, к которой приставали нападающие.</p> </div>

В Киеве хулиганы жестоко избили двух мужчин. Пострадавшие вступились за девушку, к которой приставали нападающие.