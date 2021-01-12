Двух мужчин жестоко избили, потому что заступились за девушку: момент попал на видео

Пострадавшие вступились за девушку, к которой приставали нападающие Фото: news.24tv.ua

В Киеве хулиганы жестоко избили двух мужчин.

Пострадавшие вступились за девушку, к которой приставали нападающие. Те решили им отомстить.

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Инцидент произошел на Контрактовой площади вечером 10 января, пишет "Магнолия ТВ". Во время конфликта хулиганы почему-то решили, что мужчины нетрадиционной ориентации. Молодых людей били ногами и обзывали нецензурными словами.

Одна из свидетельниц происшествия позвонила в полицию, наряд приехал на место инцидента. В результате один из пострадавших написал заявление в полицию.

По словам очевидицы, виновные до сих пор не наказаны. Она рассказала, что полиция не взяла у нее никаких контактов и не опросила свидетелей избиения.

В Харькове между покупателем в супермаркете и девушкой-кассиром возник словесный конфликт, после чего он ударил девушку в лицо ногой. Инцидент произошел в магазине "Посад". Обидчика ждала расплата - сначала в супермаркете, а потом и за ним.