Двух мужчин жестоко избили, потому что заступились за девушку: момент попал на видео

 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1386
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2232
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 1017
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3843
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2556
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 585
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4860
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 972
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
5
4
3
4
5
Нашли оружие и &quot;товара&quot; на 1 млн грн: военные продавали наркотики
Нашли оружие и "товара" на 1 млн грн: военные продавали наркотики
&quot;Жигули&quot; с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
"Жигули" с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
Взрыв в детском саду: новые фото и подробности от полиции
Взрыв в детском саду: новые фото и подробности от полиции
Воры кабелей связи оказались патрульными полицейскими
Воры кабелей связи оказались патрульными полицейскими
В детском саду прогремел взрыв: первые подробности
В детском саду прогремел взрыв: первые подробности
Видео
Все видео
Двух мужчин жестоко избили, потому что заступились за девушку: момент попал на видео
Двух мужчин жестоко избили, потому что заступились за девушку: момент попал на видео
87-летняя женщина прыгнула из окна на глазах у школьников. Они снимали все на видео
87-летняя женщина прыгнула из окна на глазах у школьников. Они снимали все на видео
Силовики штурмовали ресторан, который работал несмотря на локдаун
Силовики штурмовали ресторан, который работал несмотря на локдаун
Пьяная водительница устроила разнос полицейским - в патрульную бросила бутылку пива
Пьяная водительница устроила разнос полицейским - в патрульную бросила бутылку пива
По городу гуляла голая и босая женщина
По городу гуляла голая и босая женщина
Интервью
1/5
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 243
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 333
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
2 Просмотров: 8586
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 306
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5751
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1080
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
вторник, 12 января 2021 09:27

Двух мужчин жестоко избили, потому что заступились за девушку: момент попал на видео

  Комментировать
Двух мужчин жестоко избили, потому что заступились за девушку: момент попал на видео
Пострадавшие вступились за девушку, к которой приставали нападающие Фото: news.24tv.ua

В Киеве хулиганы жестоко избили двух мужчин.

Пострадавшие вступились за девушку, к которой приставали нападающие. Те решили им отомстить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчину вытащили из машины и жестоко избили на глазах у прохожих

Инцидент произошел на Контрактовой площади вечером 10 января, пишет "Магнолия ТВ". Во время конфликта хулиганы почему-то решили, что мужчины нетрадиционной ориентации. Молодых людей били ногами и обзывали нецензурными словами.

Одна из свидетельниц происшествия позвонила в полицию, наряд приехал на место инцидента. В результате один из пострадавших написал заявление в полицию.

По словам очевидицы, виновные до сих пор не наказаны. Она рассказала, что полиция не взяла у нее никаких контактов и не опросила свидетелей избиения.

В Харькове между покупателем в супермаркете и девушкой-кассиром возник словесный конфликт, после чего он ударил девушку в лицо ногой. Инцидент произошел в магазине "Посад". Обидчика ждала расплата - сначала в супермаркете, а потом и за ним.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Двух мужчин жестоко избили, потому что заступились за девушку: момент попал на видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
января

Задержали подозреваемого в убийстве добровольца

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 27226
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 16326
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
6
 Просмотров: 14230
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 11601
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
10
 Просмотров: 11394
Происшествия
Renault "догнал" ЗИЛ и вылетел в кювет. Есть погибший и искалеченные
Renault "догнал" ЗИЛ и вылетел в кювет. Есть погибший и искалеченные Просмотров: 9
Нашли оружие и "товара" на 1 млн грн: военные продавали наркотики
Нашли оружие и "товара" на 1 млн грн: военные продавали наркотики
5
 Просмотров: 342
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу Просмотров: 738
"Жигули" с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
"Жигули" с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
4
 Просмотров: 2431
Задержали подозреваемого в убийстве добровольца
Задержали подозреваемого в убийстве добровольца
 Просмотров: 891
Больше всего комментируют
8
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
6
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
6
Готовим план антикризисных мер - Арахамия
3
Украинцы блокируют движение транспорта из-за повышения тарифов
3
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
Голосов: 757
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть