Покупатель ударил ногой в лицо девушку-кассира - его ждала расплата

Обидчика ждала расплата - сначала в супермаркете, а потом и за ним Фото: pravda.volyn.ua

В Харькове между покупателем в супермаркете и девушкой-кассиром возник словесный конфликт, после чего он ударил девушку в лицо ногой.

Инцидент произошел в магазине "Посад". Обидчика ждала расплата - сначала в супермаркете, а потом и за ним, пишет РБК-Украина. На видео видно, что девушка за чем-то нагнулась и получила удар с ноги в лицо. Один из посетителей, который стал свидетелем инцидента, сразу же бросился на нападающего с кулаками.

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Обидчика вывели на улицу, и несколько мужчин заставили его стать в ту же позу, в которой стояла девушка. После чего он получил несколько ударов в лицо.

На местных телеграмм каналах пишут, что нападавший - 29-летний житель Харькова. Его в описании назвали "метадоновым наркоманом".

В Днепре агрессивный мужчина избил в супермаркете АТБ подростка. Инцидент произошел 20 декабря в супермаркете на ул. Сичеславская Набережная, 16. Мужчина без каких-либо причин начал бить парня. Нападающий жестоко избивал парня ногами по голове даже после того, как он уже лежал и не шевелился. Избиение продолжалось около 5 мин.