Агрессивный мужчина с кулаками набросился на подростка в супермаркете

Пострадавшего забрали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой Фото: volynonline.com

В Днепре агрессивный мужчина избил в супермаркете АТБ подростка.

Инцидент произошел 20 декабря в супермаркете на улице Сичеславская Набережная, 16. Мужчина без каких-либо причин начал бить парня, пишет rbc.ua. Рядом стоял охранник и сначала он пытался остановить избиение, но затем исчез из кадра.

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Нападающий жестоко избивал парня ногами по голове даже после того, как он уже лежал и не шевелился. Избиение продолжалось около 5 минут.

Мужчину задержали. Выяснилось, что он стоит на учете у психиатра. Пострадавшего забрали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

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