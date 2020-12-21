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понедельник, 21 декабря 2020 09:39

Агрессивный мужчина с кулаками набросился на подростка в супермаркете

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Агрессивный мужчина с кулаками набросился на подростка в супермаркете
Пострадавшего забрали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой Фото: volynonline.com

В Днепре агрессивный мужчина избил в супермаркете АТБ подростка.

Инцидент произошел 20 декабря в супермаркете на улице Сичеславская Набережная, 16. Мужчина без каких-либо причин начал бить парня, пишет rbc.ua. Рядом стоял охранник и сначала он пытался остановить избиение, но затем исчез из кадра.

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Нападающий жестоко избивал парня ногами по голове даже после того, как он уже лежал и не шевелился. Избиение продолжалось около 5 минут.

Мужчину задержали. Выяснилось, что он стоит на учете у психиатра. Пострадавшего забрали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

В Киеве шестеро парней набросились на мужчину, который сделал им замечание относительно нецензурной лексики. Инцидент произошел на улице Героев Днепра возле магазина "Фора".

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