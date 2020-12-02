Шестеро парней избили мужчину, который сделал им замечание

В Киеве шестеро парней набросились на мужчину, который сделал им замечание относительно нецензурной лексики.
Инцидент произошел на улице Героев Днепра возле магазина "Фора", сообщил Telegram канал "Киев Оперативный".
Компания слушала песни, в которых присутствовали нецензурные выражения. 35-летний мужчина сделал парням замечание.
В ответ они избили его и забрызгали глаза газом. Пострадавший был весь в крови. Прохожие вызвали ему скорую.
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