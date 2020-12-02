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среда, 02 декабря 2020 23:45

Шестеро парней избили мужчину, который сделал им замечание

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Шестеро парней избили мужчину, который сделал им замечание
В Киеве избили мужчину из-за замечания. Фото: www.volyn24.com

В Киеве шестеро парней набросились на мужчину, который сделал им замечание относительно нецензурной лексики.

Инцидент произошел на улице Героев Днепра возле магазина "Фора", сообщил Telegram канал "Киев Оперативный".

Компания слушала песни, в которых присутствовали нецензурные выражения. 35-летний мужчина сделал парням замечание.

В ответ они избили его и забрызгали глаза газом. Пострадавший был весь в крови. Прохожие вызвали ему скорую.

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