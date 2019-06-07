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пятница, 07 июня 2019 12:32

В кинотеатре "Киев" сообщают о рейдерском захвате

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В кинотеатре &quot;Киев&quot; сообщают о рейдерском захвате
Фото: из открытых источников

Администрация кинотеатра "Киев", который расположен в центре столицы, сообщает о попытке захвата здания неизвестными людьми.

Об этом рассказала менеджеру по дистрибуции Довженко-Центра Алена Пенза, сообщает theБабель.

"Вижу людей в какой-то военизированной форме, они не представляются, кто они. В администрации сказали, что пытались зайти в здание, выламывали дверь".

В кинотеатр уже выехали патрули полиции.

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В КГГА сообщили, что в кинотеатре происходит инвентаризация "во избежание незаконных уничтожений или повреждений имущества территориальной общины города Киева".

"На протяжении апреля-мая 2019 бывший арендодатель ООО "Культурный центр "Кинотеатр" Киев" незаконно препятствовал в доступе в помещение коммунального имущества здания кинотеатра "Киев" комиссии в составе работников КП "Киевкинофильм" и Департамента коммунальной собственности Киева для обследования", - сообщили в адиминстрации.

"Ломают замки в наших кабинетах, в бухгалтерии уже сломали", - рассказала заместитель директора кинотеатра Ирина Шинкаренко.

Инвентаризацию, по ее словам, проводили в сентябре прошлого года - и Ирина Шинкаренко говорит, что коммунального имущества там почти не осталось - оно в очень плохом состоянии. И добавила, что вместе с людьми в форме являются представители "Синема-Центр" - нового арендодателя кинотеатра.

Кинотеатр "Киев" начали строить еще до войны, но для зрителей его открыли лишь 23 ноября 1952 года. Здание "Киева" на то время было уникальным. Оно походило на античный храм, украшенный колоннами и национальным орнаментом. Внутри — звукопоглощающая штукатурка. За свою историю кинотеатр видел лишь одну реконструкцию. Завершили ее в начале двухтысячных, через пару месяцев после 50-летнего юбилея.

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