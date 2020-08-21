В Киеве задержали иностранца-поджигателя машин

Злоумышленник оказался гражданином Ирана. Фото: Патрульная полиция Киева

20 августа, около 18:00, работники полиции и прохожие задержали иностранца, который поджигал машины.

Поймать преступника удалось возле полиграфкомбината "Украина", сообщил "Киев Оперативный".

"Работники Национальной полиции узнали человека по ориентированию. Мужчина начал убегать, но благодаря удачным действиям неравнодушных граждан был обезврежен и задержан", - говорится в сообщении.







Для проведения дальнейших следственных действий поджигателя направили в Шевченковский отдел управления полиции столицы.

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В Киеве мужчина с помощью эвакуатора похитил элитную машину иностранца. Преступник вызвал службу транспортировки авто. Объяснил, что в его машине якобы не работает электричество.