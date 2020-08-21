В Киеве задержали иностранца-поджигателя машин

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 261
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4248
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Просмотров: 324
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 63
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 81
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 297
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 117
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2313
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 1323
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 270
Фото
Все фото
3
8
5
7
3
В Киеве мужчина угнал Porsche с помощью эвакуатора
В Киеве мужчина угнал Porsche с помощью эвакуатора
В Киеве продолжается реставрация Софийского собора
В Киеве продолжается реставрация Софийского собора
В столичные школы можно будет ездить на велосипедах
В столичные школы можно будет ездить на велосипедах
Принаряженный фуникулер готовится к открытию
Принаряженный фуникулер готовится к открытию
Десятинный переулок сделали пешеходной зоной
Десятинный переулок сделали пешеходной зоной
Видео
Все видео
В Киеве задержали иностранца-поджигателя машин
В Киеве задержали иностранца-поджигателя машин
Жители разрушенного дома на Позняках не могут заселиться в новые квартиры
Жители разрушенного дома на Позняках не могут заселиться в новые квартиры
Крыса посмаковала хлебом просто с полки супермаркета
Крыса посмаковала хлебом просто с полки супермаркета
"В понятном формате" - Кличко о начале обучения в школах
"В понятном формате" - Кличко о начале обучения в школах
В Киеве мужчина выпрыгнул с окна многоэтажки
В Киеве мужчина выпрыгнул с окна многоэтажки
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4239
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1791
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2313
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1548
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1809
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 августа 2020
Просмотров: 243
Сойка і груша
Коли живеш на невеликому клаптику землі, рано чи пізно радість твого існування затьмарюється усвідомленням обмеженості й тісноти цього клаптика. ...
пятница, 21 августа 2020 14:40

В Киеве задержали иностранца-поджигателя машин

  Комментировать
В Киеве задержали иностранца-поджигателя машин
Злоумышленник оказался гражданином Ирана. Фото: Патрульная полиция Киева

20 августа, около 18:00, работники полиции и прохожие задержали иностранца, который поджигал машины.

Поймать преступника удалось возле полиграфкомбината "Украина", сообщил "Киев Оперативный".

"Работники Национальной полиции узнали человека по ориентированию. Мужчина начал убегать, но благодаря удачным действиям неравнодушных граждан был обезврежен и задержан", - говорится в сообщении.



Для проведения дальнейших следственных действий поджигателя направили в Шевченковский отдел управления полиции столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице тестируют сервис возврата авто со штрафплощадок

В Киеве мужчина с помощью эвакуатора похитил элитную машину иностранца. Преступник вызвал службу транспортировки авто. Объяснил, что в его машине якобы не работает электричество.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве задержали иностранца-поджигателя машин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Похитил "Джоконду" из патриотических соображений

Террорист захватил автобус с пассажирами

Сын гетмана пошел на династический брак

Ломаченко объявил о намерении перейти в профессиональный бокс

Диктатор применили химическое оружие против народа

Самое читаемое
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
11
 1 Просмотров: 46828
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 10296
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
3
 Просмотров: 7785
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; Хоуп Билл показала свои прелести
"Мисс идеальная грудь" Хоуп Билл показала свои прелести
9
 Просмотров: 6939
Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий
Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий Просмотров: 6858
Новости Киева
Жители разрушенного дома на Позняках не могут заселиться в новые квартиры
Жители разрушенного дома на Позняках не могут заселиться в новые квартиры
 Просмотров: 225
Количество госпитализированных с Covid-19 увеличилось. Кличко сообщил неутешительную статистику
Количество госпитализированных с Covid-19 увеличилось. Кличко сообщил неутешительную статистику Просмотров: 135
В Киеве мужчина угнал Porsche с помощью эвакуатора
В Киеве мужчина угнал Porsche с помощью эвакуатора
3
 Просмотров: 549
В Киеве продолжается реставрация Софийского собора
В Киеве продолжается реставрация Софийского собора
8
 Просмотров: 495
Коворкинг за $1,5 млн построят в Киеве
Коворкинг за $1,5 млн построят в Киеве Просмотров: 270
Больше всего комментируют
8
Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
7
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
3
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
2
Прошел между каплями - Гармаш рассказал, как Кравчук не дал россиянам сорвать заседание ТКГ
Голосов: 6168
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua