В Киеве мужчина угнал Porsche с помощью эвакуатора

В Киеве мужчина с помощью эвакуатора похитил элитную машину иностранца. Преступник вызвал службу транспортировки авто. Объяснил, что в его машине якобы не работает электричество.

Служба перевезла машину в другое место, где ее впоследствии нашли правоохранители и сообщили о находке законному владельцу.

Об этом сообщила Нацполиция.

Фото: Нацполиция

"Установили, что к преступлению причастен уроженец Черниговской области, который работал на строительстве рядом со стоянкой, где исчезла иномарка. Сейчас идет досудебное расследование уголовного производства по факту незаконного завладения транспортным средством", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице тестируют сервис возврата авто со штрафплощадок

Данные по кражам машин в Украине обнародовала компания Benish GPS. Во внимание принимали апрель, май, июнь 2020 года. Назвали города, в которых чаще всего похищают транспортные средства, и какие марки пользуются популярностью.