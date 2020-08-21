Назвали города Украины, в которых чаще всего воруют автомобили

Информация свидетельствует, что чаще всего попытки похищений фиксировали в Харькове, более 50% тревог поступило именно из этого города. Фото: pixabay

Данные по кражам машин в Украине обнародовала компания Benish GPS.

Во внимание принимали апрель, май, июнь 2020 года. Назвали города, в которых чаще всего похищают транспортные средства и какие марки пользуются популярностью, пишет ТСН.ua

Статистика не может показывать реальные цифры, потому что речь идет только о клиентах одной компании. Количество автомобилей, которые она берет на охрану, так же как и география охвата автовладельцев, не соответствует распределению машин по всей Украине.

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Информация свидетельствует, что чаще всего попытки похищений фиксировались в Харькове, более 50% тревог поступило именно из этого города.

2-е место в антирейтинге разделили Черкассы и Умань с разницей 0,1%. Сообщение о попытках угона авто в этих городах поступали значительно чаще, даже по сравнению с Киевом. В столице показатель составил 9,8% общего количества тревог. На другие города Украины приходится всего 8,3%.

По данным компании, самые популярные авто среди угонщиков неизменны - Toyota, Land Rover, Lexus. Немного меньший спрос остается на Audi и BMW.

Статистика последних лет показывает, что пик угонов машин в Украине приходится в период с мая по август. Любой автомобиль, который не имеет дополнительной защиты, может стать лакомой добычей злоумышленников.

В июле украинцы приобрели более 8,3 тысяч новых авто на $260 млн. Это на 10% больше, чем в июле прошлого года. Самой популярной стала марка Renault Sandero. Приобрели 549 таких машин. Далее следуют кроссоверы Renault Duster, Toyota RAV4, Renault Logan и Hyundai Tucson.