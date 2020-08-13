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четверг, 13 августа 2020 12:18

Сколько денег украинцы тратят на новые авто

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В июле украинцы приобрели более 8,3 тыс. новых авто на $260 млн. Это на 10% больше, чем в июле прошлого года.

Самой популярной стала марка Renault Sandero. Приобрели 549 таких машин. Далее следуют кроссоверы Renault Duster, Toyota RAV4, Renault Logan и Hyundai Tucson, передает RST.ua.

Автор: rst.ua
  Больше всего автомобилей в июле купили киевляне.
Больше всего автомобилей в июле купили киевляне.

Самые дорогие авто в июле приобрели жители Черновцов. Средняя стоимость машины превышала $36 тыс. В то же время больше всего автомобилей купили киевляне - 3,3 тыс. В тройку городов-лидеров вошли Днепр и Харьков.

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Самыми дорогими авто в июле стали Aston Martin DBS, BMW 8-Series Coupe Mercedes-Benz GT-Class AMG, Porsche 911, Land Rover Range-Rover.

В июне в Украине зарегистрировали 7,1 тыс. новых автомобилей на $210 млн. В целом за первое полугодие украинцы купили 37 тыс. новых машин на сумму более $1 млрд.

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Дата
13
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