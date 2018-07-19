В Киеве установят скамейку из пластиковых крышек

На изготовление скамейки ушло 24 тыс. кришек. Фото: "Думская"

В Одессе 17 июля презентовали скамейку, изготовленную из переработанных крышек от пластиковых бутылок.

Ее установят в Киеве, сообщает "Думская".

Презентация прошла в Летнем театре одесского Горсада. Ее изготовили из 24 тыс. крышек. Автор работы - основатель одесской мастерской "Драгоценный пластик" Евгений Хлебников.

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"Для нас привычно, что крышечки функциональны, когда они закрывают тару. Когда мы тарой воспользовались, они превращаются в мусор. То есть выпили водичку - выкинули и бутылку, и крышечку. Данным объектом я показываю, что крышечки можно не выкидывать, а из них делать какие-то ценные вещи", - отметил Хлебников.

Скамейку создавали две недели. Рыночная стоимость такого изделия - 15 тыс. грн.

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