В Киеве установили скандальную статую полицейского

Статуя похожа на голову ГУНП Киевщины Андрея Небытова. Фото: "Новинарня"

Возле здания Главного управления Нацполиции Киевской области на улице Владимирской 20 открыли памятник полицейскому.

Люди обратила внимание, что скульптура чертами лица похожа на голову ГУНП Киевщины Андрея Небытова. Он в этот же день отмечал день рождения, сообщает "Новинарня".

На производство памятника ушло почти 180 кг бронзы, его высота составляет почти 2 м.

Небытов назвал памятник прообразом многих тысяч правоохранителей, которые преданно несут службу.

Бывший председатель комиссии по аттестации полицейских Роман Балан обратил внимание на сходство скульптуры с Небытовым. Он написал, что полицейские - участники репетиции парада на Крещатике 20 августа приветствовали именинника Небытова криками "Слава!"

"Вот этот деятель открыл себе памятник. Очень похож, кстати. Еще его вчера приветствовала парадная "коробка" полиции на Майдане. Еще все страницы отделов полиции Киевщины заставили репостить об этом памятнике начальнику, на который сами же и скидывались. У меня "личка" завалена от сообщений знакомых копов, которые сами прозрели от этого", - написал он.

На ночь статую закрыли от прохожих палаткой.

В центре Киева появилась скульптура итальянского архитектора Паоло Коия в форме ДНК. Посольство Италии представило скульптуру на Днях итальянского дизайна 2021. Там были представлены ведущие итальянские дизайнеры и архитекторы, которые делились своим опытом. Это подарок столицы от посольства Италии, сообщила пресс-служба Департамента культуры КГГА.