В Киеве продают квартиру-малютку без окон: фото "апартаментов" за $33 тыс.

Фото: olx.ua

В Киеве выставили на продажу однокомнатную квартиру без окон. Есть только стеклянные двери.

Площадь помещения 20 кв. м, говорится в объявлении на OLX.ua.

Смарт-квартира расположена на первом этаже подвального помещения на ул. Светлицкого, 35.

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"В квартире качественный свежий ремонт, ​​бытовая техника и мебель. В ванной - душевая кабина, бойлер, стиральная машина, счетчики на воду. Замечательная инфраструктура - детские сады, школы, торговые центры. Лесопарковая зона в пешем доступе", - говорится в описании помещения.

Владелец квартиры утверждает, что в ней никто не проживал. За "апартаменты" просят $33 тыс.

В Киеве предлагают арендовать однокомнатную квартиру за 54 тыс. грн в месяц. По состоянию на 16 июля 2021 года это была самая высокая цена за аренду однокомнатной квартиры в столице.