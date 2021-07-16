Показали самую дорогую однокомнатную квартиру в Киеве, которую сдают в аренду

В Киеве предлагают арендовать однокомнатную квартиру за 54 тыс. грн в месяц.

Фото распространило агентство недвижимости Park Lane.

Фото: parklane.ua

Помещение расположено в Шевченковском районе на ул. Тургеневская, 22-А в клубном 11-этажном доме на втором этаже.

Общая площадь квартиры - 62 кв. м, из которых 30 кв. м - кухня.

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"Ремонт сделан по индивидуальному дизайн-проекту. В квартире швейцарская сантехника, котел, стиральная и посудомоечная машины, телевизор. В спальне панорамные окна, которые выходят в тихий двор. Есть подогрев полов, крытый паркинг", - говорится в объявлении.

По состоянию на 16 июля это самая высокая цена за аренду однокомнатной квартиры в Киеве, пишет ТСН.

В июне на первичном рынке Киева стремительно выросли цены. Средняя стоимость квадратного метра составила 30 800 грн. Минимальный ценник был на уровне 21 500 грн. Также своего максимума за год достигли цены на аренду квартир в Киеве. В среднем с июля 2020 года они выросли на 21%.