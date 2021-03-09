В Киеве ограничили автодвижение по Кольцевой дороге

До 30 апреля на путепроводе на Кольцевой дороге в Киеве частично ограничили движение транспорта.

Начался 1-й этап ремонта, сообщил Киевавтодор.

Автор: Киевавтодор Частично ограничат движение транспорта Кольцевой дорогой

"На путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса начался средний ремонт. Работают над обновлением деформационных швов и тротуарной части", - говорится в сообщении.

Работы продолжаются в направлении ул. Заболотного и просп. Палладина. Движение транспорта частично ограничено.

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С 7:00 27 февраля до 31 мая Индустриальный путепровод Киева перекрывают на 3 месяца. Начинается 1-й этап капитального ремонта моста.