В Киеве начнут штрафовать нарушителей карантина. Сумма солидная

С 23 сентября столичные заведения инспектировать Госпродпотребслужба. Нарушителей будут штрафовать. Фото: Виктор Ковальчук, УНИАН

С завтрашнего дня, 23 сентября, в Киеве снова начнут штрафовать за нарушение противоэпидемиологических требований. Связано это с переходом столицы и Украины в целом в желтую зону карантина.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет "РБК Украина".

Он отметил, что Госпродпотребслужба будет проверять и привлекать к ответственности за нарушение карантина только столичные заведения. Граждан служба штрафовать не может, потому что это компетенция полиции.

В случае выявления нарушения, размер штрафа стартует от 34 тыс. грн.

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С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины установят желтый уровень эпидемической опасности. Такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Поэтому ограничат количество посетителей в общественных заведениях и гостей на массовых мероприятиях. Ограничения не будут применять, если все участники или посетители и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь хотя бы одну прививку или действующий (72 ч.) результат ПЦР - или экспресс-тестирование.