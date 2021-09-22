В Киеве начнут штрафовать нарушителей карантина. Сумма солидная

 
Ексклюзивы
1/5
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 333
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 387
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 756
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 675
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 594
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1341
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1656
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29628
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1764
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3699
Фото
Все фото
7
10
3
6
8
Уплетают за обе щеки: животным киевского зоопарка устроили арбузную неделю
Уплетают за обе щеки: животным киевского зоопарка устроили арбузную неделю
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
&quot;ЛГБТ убивают украинский&quot; - в Киеве появились скандальные постеры на биллбордах
"ЛГБТ убивают украинский" - в Киеве появились скандальные постеры на биллбордах
В Киеве заметили огромного кита
В Киеве заметили огромного кита
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Видео
Все видео
В Киеве маршрутчик вез пассажиров и смотрел видео на телефоне
В Киеве маршрутчик вез пассажиров и смотрел видео на телефоне
Пассажиры стоят на улице: в столичном метро произошел коллапс
Пассажиры стоят на улице: в столичном метро произошел коллапс
"Позор вам вечный" - беженец из РФ пикетировал "думские" выборы в Киеве
"Позор вам вечный" - беженец из РФ пикетировал "думские" выборы в Киеве
"Ocean Plaza, требую объяснений" - мужчину в рыцарских доспехах не пустили в ТРЦ
"Ocean Plaza, требую объяснений" - мужчину в рыцарских доспехах не пустили в ТРЦ
Официант-робокот подает устрицы и шашлык в столичном ресторане
Официант-робокот подает устрицы и шашлык в столичном ресторане
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 594
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2538
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1179
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 765
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1656
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 сентября 2021
Просмотров: 531
Точка дотику з Москвою
– Я в Москві, – пише подруга. До війни вийшла заміж за росіянина й залишилася жити в одному з великих міст. Вперше вибралась у ...
среда, 22 сентября 2021 09:31

В Киеве начнут штрафовать нарушителей карантина. Сумма солидная

  Комментировать
В Киеве начнут штрафовать нарушителей карантина. Сумма солидная
С 23 сентября столичные заведения инспектировать Госпродпотребслужба. Нарушителей будут штрафовать. Фото: Виктор Ковальчук, УНИАН

С завтрашнего дня, 23 сентября, в Киеве снова начнут штрафовать за нарушение противоэпидемиологических требований. Связано это с переходом столицы и Украины в целом в желтую зону карантина.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет "РБК Украина".

Он отметил, что Госпродпотребслужба будет проверять и привлекать к ответственности за нарушение карантина только столичные заведения. Граждан служба штрафовать не может, потому что это компетенция полиции.

В случае выявления нарушения, размер штрафа стартует от 34 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усиление карантина в Киеве: Кличко сделал заявление

С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины установят желтый уровень эпидемической опасности. Такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Поэтому ограничат количество посетителей в общественных заведениях и гостей на массовых мероприятиях. Ограничения не будут применять, если все участники или посетители и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь хотя бы одну прививку или действующий (72 ч.) результат ПЦР - или экспресс-тестирование.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве начнут штрафовать нарушителей карантина. Сумма солидная». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
сентября

Из чего состоит качественный белый шоколад

На ведьм охотились все село

Самое читаемое
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
15
 Просмотров: 8964
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 1 Просмотров: 8748
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
 Просмотров: 5706
&quot;Маленький член&quot;, рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
"Маленький член", рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
5
 Просмотров: 5697
Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
5
 Просмотров: 5553
Новости Киева
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
 Просмотров: 675
Киевлян предупредили о закрытии нескольких станций метро
Киевлян предупредили о закрытии нескольких станций метро Просмотров: 252
Судья Майдана, устроившая "пьяное" ДТП, пойдет под суд
Судья Майдана, устроившая "пьяное" ДТП, пойдет под суд Просмотров: 576
Дело о хищении 13,6 млн грн: чиновников КГГА тянут в суд
Дело о хищении 13,6 млн грн: чиновников КГГА тянут в суд Просмотров: 99
Трагически погиб юный спортсмен сборной Украины
Трагически погиб юный спортсмен сборной Украины Просмотров: 1530
Больше всего комментируют
5
Россия убила Литвиненко и должна выплатить его вдове € 100 тыс. - ЕСПЧ
3
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
3
В Раде предлагают не признавать выборы в российскую Думу
3
Россия может в любое время начать боевые действия на юге Украины - командующий ВСУ
3
Офис президента: Арестович лечит украинцев
Голосов: 6954
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть