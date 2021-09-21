Украина входит в желтую зону карантина

Вакцинация на сегодня является самым эффективным способом противодействия Covid-19, напомнили в правительстве. Фото: @moz.ukr

С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины установят желтый уровень эпидемической опасности.

Такое решение сегодня приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет о запрете проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м площади территории или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале, пишет "Суспільне"

Не более четырех человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами - минимум 1,5 м.

Кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале.

Спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. м площади.

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Ограничения не будут применять, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь хотя бы одну прививку или действующий (72 ч) результат ПЦР - или экспресс-тестирование.

Чтобы подтвердить безопасность посетителей или работников учреждений (кроме образования) временно следует пользоваться международными свидетельствами, желтыми или зелеными внутренними Covid-сертификатами, справкой 063/о (карта профилактических прививок), действующей справкой об отрицательном результате (72 ч) ПЦР-теста или экспресс-тестирования на антиген.

Учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% работников хотя бы одной прививки.

Эпидемическая ситуация в стране стремительно ухудшается, заявил премьер. Он добавил, что что вакцинация сегодня является самым эффективным способом противодействия Covid-19.

Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 декабря. За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5159 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество случаев зарегистрировали во Львовской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях и Киеве.