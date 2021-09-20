Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 декабря

21 сентября объявят, с какого числа по всей территории страны установят желтый уровень эпидопасности. Фото: "РБК-Украина"

Правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 31 декабря и упростило нормы подтверждения вакцинации.

20 сентября Кабмин принял решение о продлении режима чрезвычайной ситуации, сообщает Минздрав. 21 сентября на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявят, с какого числа по всей территории страны установят желтый уровень эпидопасности.

"В желтой зоне запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метрах площади или наполненности залов свыше две трети мест в каждом зале. Допускается не больше четырех человек за столиком в заведениях общественного питания, расстояние между столами должно составлять минимум 1,5 метра.

Кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов 50 процентов. Спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров площади", - говорится в сообщении.

В то же время ограничения желтого уровня эпидопасности не будут применяться, если все посетители и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, персонала кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь хотя бы одну Сovid-прививку или действительный результат ПЦР- или экспресс-тестирования.

Чтобы верифицировать безопасность посетителей или работников заведения, кроме образования, временно следует пользоваться международными свидетельствами, внутренними Сovid-сертификатами, справкой о прививках или действующей справкой об отрицательном результате тестирования на коронавирус.

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13 сентября правительство одобрило изменения в постановление о карантине. Нововведения предусматривают введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными работниками. 43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений в стране даже при условии снижения благосостояния для большинства людей.