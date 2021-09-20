В Украине начали действовать новые Covid-ограничения

В Украине не планируют ограничивать движение общественного транспорта. Фото: pixabay.com

С 20 сентября адаптивный карантин в Украине начинает работать по новым правилам.

Соответствующее решение на прошлой неделе принял Кабинет министров, заявил министр Кабмина Олег Немчінов в Telegram. Новые ограничения будут вводить после перехода страны в желтую зону.

В желтой зоне начнут действовать ограничения на количество посетителей в фитнес-центрах и число участников массовых мероприятий. В кино и театрах заполненность залов не должно превышать 50%. В красной зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кино, театров, ТРЦ, школ и рынков. Работать смогут только АЗС, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта и ветклиники. В то же время в желтой и оранжевой зонах будут допускать работу образовательных учреждений при условии, что персонал будет привит на уровне 80% по крайней мере одной дозой. В красной зоне для продолжения работы все должны быть привиты двумя дозами Сovid-вакцины. То же будет касаться учреждений культуры, питания и спортзалов.

Доказательством вакцинации является Сovid-сертификат, который можно сгенерировать в приложении "Дія" или получить у семейного врача. Начинают действовать два вида внутренних сертификатов. Желтые сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой двухдозной вакцины, признанной ВОЗ. Срок действия - 120 дней с момента прививки. Зеленые сертификаты можно получить после второй прививки двухдозной вакциной или с 14-го дня после вакцинации однодозной. Срок действия такого сертификата - 365 дней. Кроме того, сертификат будет содержать информацию о негативном тесте и о том, что человек переболел.

В Украине не планируют ограничивать движение общественного транспорта во время усиления карантинных мер. Для перевозчиков будут действовать те же требования по вакцинации, что и к другим субъектам хозяйствования. В то же время проверять наличие сертификатов у пассажиров не будут.

С 20 сентября для въезда в Украину у иностранцев должна быть страховка, а также подтверждение вакцинации, выздоровления или отрицательный тест. Лица, въезжающие в страну с целью транзита и имеющие документы, подтверждающие выезд из Украины в течение 48 ч., освобождаются от самоизоляции. Им не нужно делать Сovid-тест.

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13 сентября правительство одобрило изменения в постановление о карантине. Нововведения предусматривают введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными работниками. 43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений в стране даже при условии снижения благосостояния для большинства людей.