Коронавирус в Украине: количество смертей за сутки увеличилось втрое

За последние сутки в Украине обнаружили 5159 новых больных коронавирусом. Из них детей – 463, медработников – 129.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и Киеве (399).
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 355 805 человек. Умерли 55 056 пациентов, из них 137 – за последние сутки. Выздоровели 2 233 573 человека, за последние сутки – 2156, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 63 973 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 30 563, ИФА – 7718. Также сделали 25 692 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,5 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 399 случаев;
Винницкая область - 77 случаев;
Волынская область - 134 случая;
Днепропетровская область - 422 случая;
Донецкая область - 346 случаев;
Житомирская область - 82 случая;
Закарпатская область - 79 случаев;
Запорожская область - 202 случая;
Ивано-Франковская область - 96 случаев;
Киевская область - 236 случаев;
Кировоградская область - 15 случаев;
Луганская область - 346 случаев;
Львовская область - 518 случаев;
Николаевская область - 61 случай;
Одесская область - 419 случаев;
Полтавская область - 163 случая;
Ровенская область - 207 случаев;
Сумская область - 139 случаев;
Тернопольская область - 86 случаев;
Харьковская область - 486 случаев;
Херсонская область - 72 случая;
Хмельницкая область - 139 случаев;
Черкасская область - 162 случая;
Черновицкая область - 212 случаев;
Черниговская область - 61 случай.
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20 сентября в Украине обнаружили 2265 новых больных коронавирусом. Умерли 44 пациента, выздоровели – 565.
Количество новых случаев коронавируса в сутки увеличилось вдвое за неделю. 98% госпитализированных с Covid-19 за последние три месяца - невакцинированные. В зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от Covid-19 люди старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей - медики, педагоги, соцработники, сотрудники государственных органов и т.п.
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