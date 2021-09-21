Коронавирус в Украине: количество смертей за сутки увеличилось втрое

Всего в Украине провели более 12,5 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 5159 новых больных коронавирусом. Из них детей – 463, медработников – 129.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и Киеве (399).

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 355 805 человек. Умерли 55 056 пациентов, из них 137 – за последние сутки. Выздоровели 2 233 573 человека, за последние сутки – 2156, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 63 973 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 30 563, ИФА – 7718. Также сделали 25 692 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,5 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 399 случаев;

Винницкая область - 77 случаев;

Волынская область - 134 случая;

Днепропетровская область - 422 случая;

Донецкая область - 346 случаев;

Житомирская область - 82 случая;

Закарпатская область - 79 случаев;

Запорожская область - 202 случая;

Ивано-Франковская область - 96 случаев;

Киевская область - 236 случаев;

Кировоградская область - 15 случаев;

Луганская область - 346 случаев;

Львовская область - 518 случаев;

Николаевская область - 61 случай;

Одесская область - 419 случаев;

Полтавская область - 163 случая;

Ровенская область - 207 случаев;

Сумская область - 139 случаев;

Тернопольская область - 86 случаев;

Харьковская область - 486 случаев;

Херсонская область - 72 случая;

Хмельницкая область - 139 случаев;

Черкасская область - 162 случая;

Черновицкая область - 212 случаев;

Черниговская область - 61 случай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине начали действовать новые Covid-ограничения

20 сентября в Украине обнаружили 2265 новых больных коронавирусом. Умерли 44 пациента, выздоровели – 565. Количество новых случаев коронавируса в сутки увеличилось вдвое за неделю. 98% госпитализированных с Covid-19 за последние три месяца - невакцинированные. В зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от Covid-19 люди старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей - медики, педагоги, соцработники, сотрудники государственных органов и т.п.