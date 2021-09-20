В больницу с коронавирусом попадают 98% невакцинированных людей

Эпидемиологическая ситуация в Украине ухудшается. Фото: pixabay.com

98% госпитализированных с Covid-19 за последние три месяца - невакцинированные.

"Почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от коронавируса - не вакцинированы. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти, сделайте прививку уже сегодня", - сообщил заместитель министра - главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин, пишет Минздрав.

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Сейчас стремительно ухудшается эпидситуации. Количество новых случаев коронавируса в сутки увеличилось вдвое за неделю.

В зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от Covid-19 люди старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей - медики, педагоги, соцработники, сотрудники государственных органов и т.п.

За последние сутки в Украине обнаружили 2265 новых больных коронавирус. Из них детей - 275, медработников - 22. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской области (218), Черновицкой (200), Одесской (182), Тернопольской (174) областях и Киеве (183).